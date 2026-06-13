"Мосводосток" работает на улицах Москвы из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Мосводосток» работает на улицах Москвы из-за сверхнормативных ливней.
- Временные скопления воды зафиксированы на Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Щелковском шоссе, Первомайской и Большой Тульской улицах, а также на многих других улицах столицы.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Мосводосток" сообщил о работе на улицах столицы в субботу из-за непогоды, сотрудники организации и специализированная техника работают над пропуском воды в водосточную сеть.
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"Мосводосток" работает на улицах города. Ввиду прохождения сверхнормативных ливней на улицах Москвы зафиксировано образование временных скоплений воды, среди них: Новый Арбат, Кутузовский проспект, Щелковское шоссе, Первомайская и Большая Тульская улицы, а также многие другие", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Мосводостока".
Уточняется, что сотрудники и специализированная техника "Мосводостока" работают над пропуском воды в водосточную сеть. В особых случаях применяются мощные насосные установки.