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"Мосводосток" работает на улицах Москвы из-за непогоды - РИА Новости, 13.06.2026
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"Мосводосток" работает на улицах Москвы из-за непогоды

"Мосводосток" из-за ливня работает над пропуском воды в водосточную сеть

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСотрудник Мосводостока осматривает ливневую канализацию
Сотрудник Мосводостока осматривает ливневую канализацию - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сотрудник Мосводостока осматривает ливневую канализацию. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Мосводосток» работает на улицах Москвы из-за сверхнормативных ливней.
  • Временные скопления воды зафиксированы на Новом Арбате, Кутузовском проспекте, Щелковском шоссе, Первомайской и Большой Тульской улицах, а также на многих других улицах столицы.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Мосводосток" сообщил о работе на улицах столицы в субботу из-за непогоды, сотрудники организации и специализированная техника работают над пропуском воды в водосточную сеть.
«
"Мосводосток" работает на улицах города. Ввиду прохождения сверхнормативных ливней на улицах Москвы зафиксировано образование временных скоплений воды, среди них: Новый Арбат, Кутузовский проспект, Щелковское шоссе, Первомайская и Большая Тульская улицы, а также многие другие", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Мосводостока".
Уточняется, что сотрудники и специализированная техника "Мосводостока" работают над пропуском воды в водосточную сеть. В особых случаях применяются мощные насосные установки.
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