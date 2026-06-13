"Мосводосток" работает на улицах Москвы из-за непогоды

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"Мосводосток" работает на улицах города. Ввиду прохождения сверхнормативных ливней на улицах Москвы зафиксировано образование временных скоплений воды, среди них: Новый Арбат, Кутузовский проспект, Щелковское шоссе, Первомайская и Большая Тульская улицы, а также многие другие", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Мосводостока".