На востоке Москвы выпало рекордное количество осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На востоке Москвы зафиксировано рекордное количество осадков — 122,9 миллиметра, что составляет почти 160% от месячной нормы июня.
- Наиболее интенсивные осадки также зафиксированы в СЗАО (почти 78% от месячной нормы), ЗАО (75% от месячной нормы) и ЮВАО (67% от месячной нормы).
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Рекордное количество осадков, по данным метеостанций Москвы, выпало на востоке города в субботу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По данным столичных метеостанций, по состоянию на 22.00 рекордное количество осадков зафиксировано на востоке столицы", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в отдельных районах Восточного административного округа за несколько часов выпало 122,9 миллиметра осадков. Это почти 160% от месячной нормы июня.
"Кроме того, наиболее интенсивные осадки зафиксированы в СЗАО - почти 78% от месячной нормы, ЗАО - 75% от месячной нормы, ЮВАО - 67% от месячной нормы", - подчеркивается в сообщении.