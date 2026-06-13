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На востоке Москвы выпало рекордное количество осадков - РИА Новости, 13.06.2026
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23:21 13.06.2026
На востоке Москвы выпало рекордное количество осадков

На востоке Москвы в субботу выпало рекордное количество осадков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На востоке Москвы зафиксировано рекордное количество осадков — 122,9 миллиметра, что составляет почти 160% от месячной нормы июня.
  • Наиболее интенсивные осадки также зафиксированы в СЗАО (почти 78% от месячной нормы), ЗАО (75% от месячной нормы) и ЮВАО (67% от месячной нормы).
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Рекордное количество осадков, по данным метеостанций Москвы, выпало на востоке города в субботу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"По данным столичных метеостанций, по состоянию на 22.00 рекордное количество осадков зафиксировано на востоке столицы", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в отдельных районах Восточного административного округа за несколько часов выпало 122,9 миллиметра осадков. Это почти 160% от месячной нормы июня.
"Кроме того, наиболее интенсивные осадки зафиксированы в СЗАО - почти 78% от месячной нормы, ЗАО - 75% от месячной нормы, ЮВАО - 67% от месячной нормы", - подчеркивается в сообщении.
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