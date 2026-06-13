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В Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков - РИА Новости, 13.06.2026
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23:03 13.06.2026
В Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков

В Москве обновлен суточный рекорд 2020 года по количеству выпавших осадков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков, установленный в 2020 году.
  • На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 27 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы июня.
  • В некоторых районах Московской области выпало до 69 миллиметров осадков, а на юге и востоке региона, таких как Серебряные Пруды и Егорьевск, обошлось без дождей.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суточный рекорд по количеству выпавших осадков, установленный в 2020 году, обновлен в субботу в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за сегодняшний день в осадкомеры метеорологов попало 27 миллиметров осадков, что составляет больше трети - 35% от месячной нормы июня. Таким образом, сегодня в Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков - прежнее достижение для этого дня составляло 21,3 миллиметра и было установлено в 2020 году", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что на других метеостанциях мегаполиса выпало от 17 (на Балчуге) до 32 миллиметров (в Тушино) осадков.
Московской области больше всего дождей вылилось на Кучино - 69 миллиметров, это близко к месячной норме - 90% от положенного за месяц. Также довольно много осадков - 42 миллиметра - выпало в Клину, 44 миллиметров - в Горках Ленинских и 48 миллиметров в Луговой", - добавил он.
Леус подчеркнул, что на юге и востоке региона, в Серебряных Прудах, Черустях, Павловском Посаде, Егорьевске и Воскресенске обошлось без дождей.
"Ночью кратковременные дожди, в первой половине срока - с грозами, в столичном регионе продолжатся. Возможны они и в воскресенье", - заключил синоптик.
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