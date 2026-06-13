В Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков, установленный в 2020 году.

На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 27 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы июня.

В некоторых районах Московской области выпало до 69 миллиметров осадков, а на юге и востоке региона, таких как Серебряные Пруды и Егорьевск, обошлось без дождей.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Суточный рекорд по количеству выпавших осадков, установленный в 2020 году, обновлен в субботу в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за сегодняшний день в осадкомеры метеорологов попало 27 миллиметров осадков, что составляет больше трети - 35% от месячной нормы июня. Таким образом, сегодня в Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков - прежнее достижение для этого дня составляло 21,3 миллиметра и было установлено в 2020 году", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что на других метеостанциях мегаполиса выпало от 17 (на Балчуге) до 32 миллиметров (в Тушино) осадков.

"В Московской области больше всего дождей вылилось на Кучино - 69 миллиметров, это близко к месячной норме - 90% от положенного за месяц. Также довольно много осадков - 42 миллиметра - выпало в Клину , 44 миллиметров - в Горках Ленинских и 48 миллиметров в Луговой", - добавил он.

Егорьевске и Леус подчеркнул, что на юге и востоке региона, в Серебряных Прудах, Черустях, Павловском Посаде Воскресенске обошлось без дождей.