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Триста бригад комплекса горхозяйства дежурят в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 13.06.2026
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20:26 13.06.2026 (обновлено: 20:27 13.06.2026)
Триста бригад комплекса горхозяйства дежурят в Москве из-за непогоды

Триста бригад и 290 единиц техники дежурят на улицах Москвы из-за непогоды

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Триста бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах Москвы из-за непогоды.
  • Специалисты проводят мониторинг улично-дорожной сети и мероприятия по устранению временных скоплений воды.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Триста бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
«

"Триста бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города из-за непогоды", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что в связи с резким ухудшением погодных условий, вызванных прохождением локальных ливней в разных округах столицы, специалисты осуществляют мониторинг улично-дорожной сети, проводят мероприятия по устранению временных скоплений воды.
"В случае необходимости открывают решетки водоприемных колодцев для оперативного пропуска дождевой воды в городскую водосточную сеть", - подчеркивается в сообщении.
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