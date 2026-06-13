Триста бригад комплекса горхозяйства дежурят в Москве из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Триста бригад и 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» дежурят на улицах Москвы из-за непогоды.
- Специалисты проводят мониторинг улично-дорожной сети и мероприятия по устранению временных скоплений воды.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Триста бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы из-за непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
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"Триста бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города из-за непогоды", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в связи с резким ухудшением погодных условий, вызванных прохождением локальных ливней в разных округах столицы, специалисты осуществляют мониторинг улично-дорожной сети, проводят мероприятия по устранению временных скоплений воды.
"В случае необходимости открывают решетки водоприемных колодцев для оперативного пропуска дождевой воды в городскую водосточную сеть", - подчеркивается в сообщении.