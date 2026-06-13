В Москве в субботу пошел сильный ливень

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в субботу начался сильный ливень с грозой и молниями.
- Прохладная и дождливая погода в регионе продержится и на следующей неделе.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сильный ливень пошел в Москве в субботу, гремит гром и сверкают молнии, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что гроза, кратковременный дождь, град диаметром до четырех сантиметров ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 28 градусов.
По прогнозу синоптиков, прохладная и дождливая погода с регионе продержится и следующую неделю.