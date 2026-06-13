В Москве продлили предупреждение о ливне и граде до 3 часов ночи

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"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 03.00 мск 14 июня в отдельных районах Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.