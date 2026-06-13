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В Москве продлили предупреждение о ливне и граде до 3 часов ночи - РИА Новости, 13.06.2026
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19:22 13.06.2026 (обновлено: 19:31 13.06.2026)
В Москве продлили предупреждение о ливне и граде до 3 часов ночи

МЧС продлило до 3 часов ночи предупреждение о ливне и ветре до 17 м/с в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве. 13 июня 2026
Дождь в Москве. 13 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дождь в Москве. 13 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели продлили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве до 03:00 мск воскресенья.
  • По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Москвы ожидается очень сильный дождь, ливень, гроза, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Спасатели продлили до 03.00 мск воскресенья предупреждение о ливне, граде и ветре до 17 метров в секунду в Москве, следует из сообщения пресс-службы столичного главка МЧС России.
Ранее ведомство предупреждало, что кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в столице в период до 21.00 субботы.
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"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 03.00 мск 14 июня в отдельных районах Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

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