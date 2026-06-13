Москвичей призвали быть острожными на улице в непогоду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град и порывы ветра до 17 метров в секунду.
- Жителям Москвы рекомендуют быть внимательными на улице в непогоду и не укрываться под деревьями.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Жителям Москвы следует быть осторожными на улице в непогоду, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что гроза, кратковременный дождь, град диаметром до четырех сантиметров ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 28 градусов.
"По уточненному прогнозу синоптиков, в ближайший час с сохранением до 03.00 14 июня в отдельных районах столицы ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".