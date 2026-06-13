В Москве в ближайшие пять дней ожидается похолодание

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ближайшую пятидневку температура воздуха в Москве ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы.
- В субботу зафиксирован последний день жары в столичном регионе, а в воскресенье холодный фронт с ливнями и грозами собьет жару на всей территории столичного региона.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы в ближайшую пятидневку, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По сравнению с уходящим аномально жарким периодом, температура понизится примерно на 10 градусов и средний температурный фон в ближайшую пятидневку ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в субботу последний день жары в столичном регионе, воздух в Москве прогрелся до плюс 29 - плюс 31 градуса, но на западе Подмосковья уже вовсю гремит грозовыми ливнями холодный атмосферный фронт, там температура опустилась до плюс 18 - плюс 23 градусов.
"В воскресенье холодный фронт продолжит свой путь на восток и ливнями с грозами собьет жару на всей территории столичного региона", - отметил он.