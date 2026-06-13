В Москве в ближайшие пять дней ожидается похолодание

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы в ближайшую пятидневку, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В воскресенье холодный фронт продолжит свой путь на восток и ливнями с грозами собьет жару на всей территории столичного региона", - отметил он.