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В Москве в ближайшие пять дней ожидается похолодание - РИА Новости, 13.06.2026
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16:28 13.06.2026
В Москве в ближайшие пять дней ожидается похолодание

Температура воздуха в Москве в ближайшую пятидневку понизится

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДевушка в Москве
Девушка в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ближайшую пятидневку температура воздуха в Москве ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы.
  • В субботу зафиксирован последний день жары в столичном регионе, а в воскресенье холодный фронт с ливнями и грозами собьет жару на всей территории столичного региона.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Температура воздуха в Москве ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы в ближайшую пятидневку, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"По сравнению с уходящим аномально жарким периодом, температура понизится примерно на 10 градусов и средний температурный фон в ближайшую пятидневку ожидается на один-два градуса ниже климатической нормы", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что в субботу последний день жары в столичном регионе, воздух в Москве прогрелся до плюс 29 - плюс 31 градуса, но на западе Подмосковья уже вовсю гремит грозовыми ливнями холодный атмосферный фронт, там температура опустилась до плюс 18 - плюс 23 градусов.
"В воскресенье холодный фронт продолжит свой путь на восток и ливнями с грозами собьет жару на всей территории столичного региона", - отметил он.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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