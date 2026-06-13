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В Москве вскоре может выпасть до половины от нормы осадков за июнь - РИА Новости, 13.06.2026
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15:47 13.06.2026 (обновлено: 15:59 13.06.2026)
В Москве вскоре может выпасть до половины от нормы осадков за июнь

В Москве в предстоящие дни может выпасть около 27-32 мм осадков

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ближайшие несколько дней в Москве может выпасть около 27–32 миллиметров осадков.
  • 15 июня в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы при температуре плюс 20–22 градуса.
  • Во вторник, среду и четверг в Москве продолжатся дожди, температура будет колебаться около плюс 20 градусов, а влияние циклона начнет ослабевать в четверг.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Примерно 27-32 миллиметров осадков может выпасть в Москве в ближайшие несколько дней, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Всего за предстоящие дни в столице выпадет около 27-32 миллиметров осадков, что составляет от трети до половины от нормы июня, местами, преимущественно в северной половине региона, количество осадков может достичь 50-55 миллиметров", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что 15 июня в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура будет близкой к климатической норме - после полудня плюс 20 - плюс 22 градуса.
"Во вторник столица останется в тылу обширного циклона, расположившегося над Северо-Западом. Вновь пройдут дожди, и на градус-другой понизится температура – максимум ожидается около плюс 19 - плюс 21 градус", - отметил он.
По словам Леуса, в среду циклон продолжит закачивать в регион массы холодного воздуха, пройдут дожди, что удержит дневную температуру около плюс 20 градусов.
"В четверг влияние циклона на погоду начнет ослабевать - в облаках появится больше прояснений, короткие дожди местами еще пройдут, а дневная температура уже слегка превысит 20-градусную отметку", - заключил синоптик.
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