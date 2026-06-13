В Москве вскоре может выпасть до половины от нормы осадков за июнь

Краткий пересказ от РИА ИИ В ближайшие несколько дней в Москве может выпасть около 27–32 миллиметров осадков.

15 июня в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы при температуре плюс 20–22 градуса.

Во вторник, среду и четверг в Москве продолжатся дожди, температура будет колебаться около плюс 20 градусов, а влияние циклона начнет ослабевать в четверг.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Примерно 27-32 миллиметров осадков может выпасть в Москве в ближайшие несколько дней, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Всего за предстоящие дни в столице выпадет около 27-32 миллиметров осадков, что составляет от трети до половины от нормы июня, местами, преимущественно в северной половине региона, количество осадков может достичь 50-55 миллиметров", - написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что 15 июня в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура будет близкой к климатической норме - после полудня плюс 20 - плюс 22 градуса.

"Во вторник столица останется в тылу обширного циклона, расположившегося над Северо-Западом. Вновь пройдут дожди, и на градус-другой понизится температура – максимум ожидается около плюс 19 - плюс 21 градус", - отметил он.

По словам Леуса, в среду циклон продолжит закачивать в регион массы холодного воздуха, пройдут дожди, что удержит дневную температуру около плюс 20 градусов.