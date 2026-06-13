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В Москве проходит выставка-пристройство животных "Пушистый хвост" - РИА Новости, 13.06.2026
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12:33 13.06.2026
В Москве проходит выставка-пристройство животных "Пушистый хвост"

Выставка-пристройство животных "Пушистый хвост" проходит в Москве в субботу

© Фото : Олег ЕвдокимовКотенок
Котенок - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Олег Евдокимов
Котенок. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В парке «Сокольники» в Москве проходит выставка-пристройство животных из городских приютов «Пушистый хвост».
  • На выставке можно познакомиться с кошками и собаками, которые ищут дом, а также посетить дефиле собак, консультации кинолога и ветеринара, творческие мастер-классы для детей и другие активности.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Выставка-пристройство животных "Пушистый хвост" проходит в парке "Сокольники" в Москве в субботу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"В парке "Сокольники" проходит выставка-пристройство животных из городских приютов "Пушистый хвост". До 17.00 здесь можно познакомиться с кошками и собаками, которые ищут дом и любящих хозяев", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что все животные привиты, чипированы и готовы к переезду в новую семью. С начала мероприятия дом нашли уже пять питомцев - четыре кошки и одна собака.
"Гостей ждут не только хвостатые участники выставки, но и насыщенная программа: дефиле собак, консультации кинолога и ветеринарного специалиста, творческие мастер-классы для детей и другие активности", - подчеркивается в сообщении.
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