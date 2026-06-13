В Москве проходит выставка-пристройство животных "Пушистый хвост"

Краткий пересказ от РИА ИИ В парке «Сокольники» в Москве проходит выставка-пристройство животных из городских приютов «Пушистый хвост».

На выставке можно познакомиться с кошками и собаками, которые ищут дом, а также посетить дефиле собак, консультации кинолога и ветеринара, творческие мастер-классы для детей и другие активности.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Выставка-пристройство животных "Пушистый хвост" проходит в парке "Сокольники" в Москве в субботу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"В парке " Сокольники " проходит выставка-пристройство животных из городских приютов "Пушистый хвост". До 17.00 здесь можно познакомиться с кошками и собаками, которые ищут дом и любящих хозяев", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе " Макс ".

Уточняется, что все животные привиты, чипированы и готовы к переезду в новую семью. С начала мероприятия дом нашли уже пять питомцев - четыре кошки и одна собака.