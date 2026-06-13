В Москве телефонные мошенники украли у пенсионерки 26 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Телефонные мошенники украли у пенсионерки в Москве 26 миллионов рублей, а также золотые монеты и слитки.

Аферисты использовали схему с имитацией звонка от специалиста федерального казначейства, угрожая обыском опергруппы и изъятием денег.

Столичная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств хищения.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Телефонные мошенники под угрозой обыска опергруппой и изъятия денег украли у пенсионерки в Москве 26 миллионов рублей, доставшиеся ей по наследству, а также золотые монеты и слитки, сообщила прокуратура столицы.

"Телефонные мошенники используют не только электронную почту, но и СМС, чтобы спровоцировать пострадавшего самостоятельно связаться с ним. Именно таким способом аферисты втянули 65-летнюю москвичку в свою мошенническую схему и похитили у нее 26 миллионов рублей, доставшиеся ей по наследству", - сказали в ведомстве.

Как рассказали в прокуратуре, женщине поступило сообщение с требованием позвонить по указанному номеру, так как ее личные данные "находятся под угрозой". Пострадавшая сразу же перезвонила, ей ответила якобы специалист федерального казначейства.

"Она (специалист федерального казначейства - ред.) сказала, что необходимо создать новый счет, на который внести все денежные средства, что у меня есть, если я не подчинюсь требованию, то приедет опергруппа с детектором лжи и произведет обыск, в ходе которого все будет изъято. Так же специалист утверждала, что это необходимо для того, чтобы мошенники не украли эти деньги", - привела прокуратура слова потерпевшей.

С этого момента москвичка начала выполнять все указания звонивших: она по видеозвонку показала наличные, которые затем и передала курьеру, назвав кодовое слово. Также пострадавшая по указанию аферистов купила золотые монеты и золотые слитки, которые также передала курьерам.