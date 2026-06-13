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Москалькова отметила важность традиционных источников информации в эпоху ИИ - РИА Новости, 13.06.2026
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15:35 13.06.2026
Москалькова отметила важность традиционных источников информации в эпоху ИИ

Москалькова: традиционные источники информации в эпоху развития ИИ важны

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Татьяна Москалькова выразила мнение о том, что использование интернета и искусственного интеллекта для поиска информации — это хорошо.
  • Она отметила, что важно не разучиться пользоваться традиционными источниками информации, такими как книги, кодексы и учебники.
  • Москалькова подчеркнула, что традиционные источники способствуют развитию дискуссий и конкуренции идей, что ведет к прогрессу.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Использование интернета и искусственного интеллекта для поиска нужной информации - это очень хорошо, но важно не разучиться пользоваться традиционными источниками, выразила мнение в интервью РИА Новости научный руководитель Центра по правам человека Университета имени Кутафина, уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова.
"Если пользуется интернетом, искусственным интеллектом наша молодежь или люди, нуждающиеся в том, чтобы получить ответ на вопрос, касающийся или прав человека, или какой-то другой сферы, - это очень хорошо, но нельзя разучиться пользоваться традиционными источниками", - сказала она.
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Москалькова отметила, что книги, кодексы, учебники дают человеку возможность двигаться вперед, задумываться над тем, как решается тот или иной вопрос, дискутировать по нему. "А если есть дискуссия - есть выработка, как и в любой сфере, связанной с конкуренцией, если есть конкуренция идей, мероприятий, значит, есть движение вперед", - добавила она.
Экс-омбудсмен рассказала, что и сама иногда пользуется помощью искусственного интеллекта, который помогает моментально найти нужную информацию, на которую она раньше потратила бы какое-то время.
"С другой стороны, я видела, что ряд информации, она уже устарела, она уже получила оценку в обществе или среди профессионалов: например, необходимо принять такой-то закон, а уже знаю, что этому закону дана оценка в парламенте, что он не принесет той пользы, на которую рассчитывает общество, он не отвечает на запросы общества", - подчеркнула Москалькова.
По ее словам, всегда нужно критично относиться к ответам ИИ и самостоятельно делать выводы.
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