Краткий пересказ от РИА ИИ Татьяна Москалькова выразила мнение о том, что использование интернета и искусственного интеллекта для поиска информации — это хорошо.

Она отметила, что важно не разучиться пользоваться традиционными источниками информации, такими как книги, кодексы и учебники.

Москалькова подчеркнула, что традиционные источники способствуют развитию дискуссий и конкуренции идей, что ведет к прогрессу.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Использование интернета и искусственного интеллекта для поиска нужной информации - это очень хорошо, но важно не разучиться пользоваться традиционными источниками, выразила мнение в интервью РИА Новости научный руководитель Центра по правам человека Университета имени Кутафина, уполномоченный по правам человека в РФ с 2016 по 2026 год Татьяна Москалькова.

"Если пользуется интернетом, искусственным интеллектом наша молодежь или люди, нуждающиеся в том, чтобы получить ответ на вопрос, касающийся или прав человека, или какой-то другой сферы, - это очень хорошо, но нельзя разучиться пользоваться традиционными источниками", - сказала она.

Москалькова отметила, что книги, кодексы, учебники дают человеку возможность двигаться вперед, задумываться над тем, как решается тот или иной вопрос, дискутировать по нему. "А если есть дискуссия - есть выработка, как и в любой сфере, связанной с конкуренцией, если есть конкуренция идей, мероприятий, значит, есть движение вперед", - добавила она.

Экс-омбудсмен рассказала, что и сама иногда пользуется помощью искусственного интеллекта, который помогает моментально найти нужную информацию, на которую она раньше потратила бы какое-то время.

"С другой стороны, я видела, что ряд информации, она уже устарела, она уже получила оценку в обществе или среди профессионалов: например, необходимо принять такой-то закон, а уже знаю, что этому закону дана оценка в парламенте, что он не принесет той пользы, на которую рассчитывает общество, он не отвечает на запросы общества", - подчеркнула Москалькова.