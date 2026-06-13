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Мошенники предлагают россиянам фиктивную семейную выплату - РИА Новости, 13.06.2026
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01:33 13.06.2026
Мошенники предлагают россиянам фиктивную семейную выплату

РИА Новости: мошенники предлагают россиянам фиктивную семейную выплату

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают россиянам фиктивную семейную выплату и побуждают перейти на фишинговый сайт, имитирующий «Госуслуги» или Социальный фонд России.
  • Аферисты используют реальный инфоповод о начале приема заявлений на возврат уплаченного НДФЛ для семей с двумя и более детьми, чтобы выманить личные данные или деньги.
  • В «Мошеловке» напоминают, что подавать заявления на официальные выплаты можно только через верифицированный личный кабинет «Госуслуг», МФЦ или отделения Соцфонда, и предостерегают от разглашения кодов из SMS и перехода по подозрительным ссылкам.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам фиктивную семейную выплату и во избежание "сгорания" средств предлагают перейти на фишинговый сайт, визуально копирующий "Госуслуги" или Социальный фонд России, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Мошенники запускают волну звонков, рассылку смс и распространения фишинговых ссылок, визуально копирующих портал госуслуг или Социального фонда России. Жертвам (родителям) сообщают, что им одобрена "новая ежегодная семейная выплата", - рассказали в пресс-службе "Мошеловки".
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Аферисты, чтобы "деньги не сгорели", требуют срочно перейти по ссылке для "верификации счета" или назвать код из смс якобы для формирования электронного заявления. В результате они получают доступ к личному кабинету "Госуслуг" или крадут деньги со счетов, уточняется в материалах.
Целевой группой данной схемы являются семьи с двумя и более детьми. При этом схема актуальна для июня, поскольку с 1 июня 2026 года Социальный фонд России действительно начал прием заявлений на возврат уплаченного НДФЛ с 13% до 6% для таких семей, и мошенники активно используют реальный инфоповод.
В "Мошеловке" напоминают, что подача заявлений на официальные выплаты происходит только через верифицированный личный кабинет "Госуслуг", МФЦ или отделения Соцфонда.
"Никому и никогда не сообщайте коды из смс - это ключи доступа к вашим персональным данным. Не переходите по ссылкам из писем и сообщений с обещаниями быстрого начисления пособий", - заключили там.
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