Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники предлагают россиянам фиктивную семейную выплату и побуждают перейти на фишинговый сайт, имитирующий «Госуслуги» или Социальный фонд России.

Аферисты используют реальный инфоповод о начале приема заявлений на возврат уплаченного НДФЛ для семей с двумя и более детьми, чтобы выманить личные данные или деньги.

В «Мошеловке» напоминают, что подавать заявления на официальные выплаты можно только через верифицированный личный кабинет «Госуслуг», МФЦ или отделения Соцфонда, и предостерегают от разглашения кодов из SMS и перехода по подозрительным ссылкам.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам фиктивную семейную выплату и во избежание "сгорания" средств предлагают перейти на фишинговый сайт, визуально копирующий "Госуслуги" или Социальный фонд России, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Мошенники запускают волну звонков, рассылку смс и распространения фишинговых ссылок, визуально копирующих портал госуслуг или Социального фонда России . Жертвам (родителям) сообщают, что им одобрена "новая ежегодная семейная выплата", - рассказали в пресс-службе "Мошеловки".

Аферисты, чтобы "деньги не сгорели", требуют срочно перейти по ссылке для "верификации счета" или назвать код из смс якобы для формирования электронного заявления. В результате они получают доступ к личному кабинету "Госуслуг" или крадут деньги со счетов, уточняется в материалах.

Целевой группой данной схемы являются семьи с двумя и более детьми. При этом схема актуальна для июня, поскольку с 1 июня 2026 года Социальный фонд России действительно начал прием заявлений на возврат уплаченного НДФЛ с 13% до 6% для таких семей, и мошенники активно используют реальный инфоповод.

В "Мошеловке" напоминают, что подача заявлений на официальные выплаты происходит только через верифицированный личный кабинет "Госуслуг", МФЦ или отделения Соцфонда.