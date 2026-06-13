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Ученый рассказал, как шаровая молния может попасть в дом через дымоход - РИА Новости, 13.06.2026
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12:13 13.06.2026
Ученый рассказал, как шаровая молния может попасть в дом через дымоход

Бычков: шаровая молния может попасть в дом через дымоход благодаря конвекции

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГроза с молниями
Гроза с молниями - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Гроза с молниями. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шаровая молния может попасть в дом через печную трубу благодаря конвекции, поэтому дымоход рекомендуется закрывать.
  • Шаровая молния «живет» около 20 секунд, ее заряд высок, а энергия сравнима с энергией нескольких взрывчаток.
  • При появлении шаровой молнии в помещении не нужно пытаться ее ловить или снимать на камеру, следует спокойно стоять или сидеть и ждать, пока она не погаснет.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Шаровая молния может попасть в дом через печную трубу – она засасывается внутрь благодаря конвекции, поэтому дымоход на даче или в деревне надо закрывать, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.
Ученый ранее отмечал в беседе с агентством, что каждая линейная молния способна породить шаровую, и традиционно они появляются в России в период летних гроз с июня по август.
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"Шаровая молния засасывается внутрь благодаря конвекции, влетает в комнату, крутится, пока не уйдет с потоком воздуха или не погаснет", – сказал ученый.
Он добавил, что если шаровая молния залетела в помещение, не нужно пытаться ее ловить или снимать на камеру.
"Просто спокойно стойте или сидите и ждите, пока она не погаснет", – посоветовал Бычков.
Ученый напомнил, что шаровая молния "живет" около 20 секунд, ее заряд высок, а энергия сравнима с энергией нескольких взрывчаток. При несоблюдении мер безопасности встреча с этим явлением может закончиться летальным исходом.
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