Ученый рассказал, как шаровая молния может попасть в дом через дымоход

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шаровая молния может попасть в дом через печную трубу благодаря конвекции, поэтому дымоход рекомендуется закрывать.
- Шаровая молния «живет» около 20 секунд, ее заряд высок, а энергия сравнима с энергией нескольких взрывчаток.
- При появлении шаровой молнии в помещении не нужно пытаться ее ловить или снимать на камеру, следует спокойно стоять или сидеть и ждать, пока она не погаснет.
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Шаровая молния может попасть в дом через печную трубу – она засасывается внутрь благодаря конвекции, поэтому дымоход на даче или в деревне надо закрывать, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.
Ученый ранее отмечал в беседе с агентством, что каждая линейная молния способна породить шаровую, и традиционно они появляются в России в период летних гроз с июня по август.
"Шаровая молния засасывается внутрь благодаря конвекции, влетает в комнату, крутится, пока не уйдет с потоком воздуха или не погаснет", – сказал ученый.
Он добавил, что если шаровая молния залетела в помещение, не нужно пытаться ее ловить или снимать на камеру.
"Просто спокойно стойте или сидите и ждите, пока она не погаснет", – посоветовал Бычков.
Ученый напомнил, что шаровая молния "живет" около 20 секунд, ее заряд высок, а энергия сравнима с энергией нескольких взрывчаток. При несоблюдении мер безопасности встреча с этим явлением может закончиться летальным исходом.