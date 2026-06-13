В ПМР прокомментировали давление властей Молдавии на русский язык и церковь

"Ничего хорошего от того, что людей насильно заставляют жить совместно, не получается... Мир в Приднестровье можно сохранить только путем диалога, только через разговоры, только когда соседи, люди садятся и разговаривают. Только тогда можно прийти к какому-то результату и договориться. Если же путем шантажа и давления принуждать к реинтеграции, как они говорят, это ни к чему хорошему не приведет", – отметил Кравчук.