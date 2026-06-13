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В ПМР прокомментировали давление властей Молдавии на русский язык и церковь - РИА Новости, 13.06.2026
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10:57 13.06.2026
В ПМР прокомментировали давление властей Молдавии на русский язык и церковь

Кравчук: давление на русский язык и церковь в Молдавии не сближают с ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Вадим Кравчук считает, что давление на русский язык и гонения на церковь в Молдавии не приведут к сближению с Приднестровьем.
  • По мнению Кравчука, любые процессы сближения Тирасполя и Кишинева без учета мнения приднестровской стороны обречены на провал и могут привести к обострению ситуации в регионе.
  • Кравчук подчеркнул, что мир в Приднестровье можно сохранить только путем диалога.
ТИРАСПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Давление на русский язык и гонения на церковь в Молдавии не приведут к сближению с Приднестровьем, считает депутат Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Кравчук.
"Мы видим те преобразования, которые произошли в Молдове. Они точно не сближают наши два берега. Там преследуют русский язык, меняются ценности, уже начались гонения на каноническую русскую православную церковь. Поэтому то, что сейчас происходит там, точно не близко нашему народу", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
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Депутат ПМР также считает, что любые возможные процессы сближения Тирасполя и Кишинева без учета мнения приднестровской стороны обречены на провал. По его словам, это приведет к обострению ситуации в регионе.
"Ничего хорошего от того, что людей насильно заставляют жить совместно, не получается... Мир в Приднестровье можно сохранить только путем диалога, только через разговоры, только когда соседи, люди садятся и разговаривают. Только тогда можно прийти к какому-то результату и договориться. Если же путем шантажа и давления принуждать к реинтеграции, как они говорят, это ни к чему хорошему не приведет", – отметил Кравчук.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
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