ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.
- Нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18