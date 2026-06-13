ВКС России поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия нанесла авиаудары бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500 по двум пунктам временной дислокации украинских боевиков в ДНР.
- Места размещения военных ВСУ в районе Белицкого и Щурово были обнаружены во время разведки.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Армия поразила бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500 два пункта временной дислокации украинских боевиков в ДНР, сообщило Минобороны.
"По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России", — говорится в релизе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18