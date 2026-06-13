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ВКС России поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 13.06.2026
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10:25 13.06.2026 (обновлено: 10:55 13.06.2026)
ВКС России поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

МО: ВКС РФ поразили планирующими бомбами пункты временной дислокации ВСУ в ДНР

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия нанесла авиаудары бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500 по двум пунктам временной дислокации украинских боевиков в ДНР.
  • Места размещения военных ВСУ в районе Белицкого и Щурово были обнаружены во время разведки.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Армия поразила бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-1500 два пункта временной дислокации украинских боевиков в ДНР, сообщило Минобороны.
"По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России", — говорится в релизе.
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