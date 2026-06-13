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Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 13.06.2026
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13:27 13.06.2026
Минобороны показало кадры уничтожения ВСУ в Константиновке

Минобороны показало уничтожение боевиков ВСУ в Константиновке

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны России сообщило, что штурмовые группы в Константиновке продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района.
  • Расчеты ударных дронов «Южной» группировки нанесли поражение живой силе противника, уничтожив до 40 украинских военнослужащих.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Минобороны России показало, как военнослужащие российской "Южной" группировки уничтожили украинских боевиков, пытавшихся скрытно переместиться в Константиновке в ДНР.
Ранее ведомство сообщило, что в Константиновке штурмовые группы продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе освобождены 172 здания, уничтожены до 40 украинских военнослужащих.
На опубликованных ведомством кадрах показано, как расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем "Южной" группировки нанесли поражение живой силе противника.
"Ударами FPV-дронов и сбросами боеприпасов успешно уничтожены украинские военнослужащие, осуществлявшие попытки скрытного перемещения на позициях", - говорится в описании к видео.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаКрасный Октябрь (Донецкая область)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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