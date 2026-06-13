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Российское ЯО в Белоруссии создает противовес Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 13.06.2026
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15:53 13.06.2026
Российское ЯО в Белоруссии создает противовес Украине, заявили в МИД

МИД: российское ЯО в Белоруссии создает противовес Украине и группировкам НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МИД России заявили, что современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии обеспечивают противовес Украине и группировкам НАТО.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии обеспечивают противовес неонацистской Украине и группировкам НАТО, заявили в МИД РФ.
Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, в условиях турбулентной военно-политической ситуации в мире Россией и Белоруссией в последние годы приняты серьезные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного государства (СГ).
"Развернутые на территории Белоруссии совместная Региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи СГ и ОДКБ, обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО", - говорится в комментарии на сайте министерства в преддверии рабочего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск.
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БезопасностьБелоруссияРоссияУкраинаСергей ЛавровНАТООДКБ
 
 
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