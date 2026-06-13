Российское ЯО в Белоруссии создает противовес Украине, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В МИД России заявили, что современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии обеспечивают противовес Украине и группировкам НАТО.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии обеспечивают противовес неонацистской Украине и группировкам НАТО, заявили в МИД РФ.
Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, в условиях турбулентной военно-политической ситуации в мире Россией и Белоруссией в последние годы приняты серьезные меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного государства (СГ).
"Развернутые на территории Белоруссии совместная Региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи СГ и ОДКБ, обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО", - говорится в комментарии на сайте министерства в преддверии рабочего визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минск.