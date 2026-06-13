Гутерреш не обосновал отказ Донбассу в праве на самоопределение, заявил МИД

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш не смог предъявить некое исследование, которое якобы подтверждает его версию об отсутствии у жителей Крыма и Донбасса права на самоопределение, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.

"Говорит, что у него было под этим какое-то детальное исследование правового офиса. Когда попросили это исследование предъявить, его нет", - сказал Алимов.