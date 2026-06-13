Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам заместителя главы МИД РФ Александра Алимова, Гутерреш не смог предъявить исследование, которое подтверждало бы версию генсекретаря ООН, что в случае Крыма и Донбасса принцип территориальной целостности преобладает над правом народов на самоопределение.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш не смог предъявить некое исследование, которое якобы подтверждает его версию об отсутствии у жителей Крыма и Донбасса права на самоопределение, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
В январе Гутерреш заявил, что в отличие от Гренландии, в случае Крыма и Донбасса принцип территориальной целостности якобы преобладает над правом народов на самоопределение.
"Говорит, что у него было под этим какое-то детальное исследование правового офиса. Когда попросили это исследование предъявить, его нет", - сказал Алимов.