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Гутерреш не обосновал отказ Донбассу в праве на самоопределение, заявил МИД - РИА Новости, 13.06.2026
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04:15 13.06.2026
Гутерреш не обосновал отказ Донбассу в праве на самоопределение, заявил МИД

Алимов: Гутерреш не обосновал отказ Донбассу в праве на самоопределение

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Антониу Гутерреш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам заместителя главы МИД РФ Александра Алимова, Гутерреш не смог предъявить исследование, которое подтверждало бы версию генсекретаря ООН, что в случае Крыма и Донбасса принцип территориальной целостности преобладает над правом народов на самоопределение.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш не смог предъявить некое исследование, которое якобы подтверждает его версию об отсутствии у жителей Крыма и Донбасса права на самоопределение, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
В январе Гутерреш заявил, что в отличие от Гренландии, в случае Крыма и Донбасса принцип территориальной целостности якобы преобладает над правом народов на самоопределение.
"Говорит, что у него было под этим какое-то детальное исследование правового офиса. Когда попросили это исследование предъявить, его нет", - сказал Алимов.
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