Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц будет держаться за свой пост из-за слабых позиций своей партии.
- По мнению Урбана, партия Мерца будет оставаться у власти до 2029 года.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц будет держаться за пост из-за слабых позиций его партии, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
"Я думаю, что он не уходит, потому что ему уходить некуда. Его партия знает, что если будут новые выборы, у них будет очень плохой результат", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, насколько реалистичны разговоры о досрочном уходе Мерца с поста главы правительства.
Урбан добавил, что партия Мерца будет "сидеть на месте так долго, как может".
"Но 2029 год будет концом этому", - сказал политик.