Мерц будет держаться за пост из-за слабых позиций ХДС, заявил депутат АдГ

"Я думаю, что он не уходит, потому что ему уходить некуда. Его партия знает, что если будут новые выборы, у них будет очень плохой результат", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, насколько реалистичны разговоры о досрочном уходе Мерца с поста главы правительства.