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Мерц будет держаться за пост из-за слабых позиций ХДС, заявил депутат АдГ - РИА Новости, 13.06.2026
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03:34 13.06.2026
Мерц будет держаться за пост из-за слабых позиций ХДС, заявил депутат АдГ

Депутат Урбан: Мерц будет держаться за пост из-за слабых позиций его партии

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава отделения партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц будет держаться за свой пост из-за слабых позиций своей партии.
  • По мнению Урбана, партия Мерца будет оставаться у власти до 2029 года.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц будет держаться за пост из-за слабых позиций его партии, заявил в интервью РИА Новости глава отделения оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан.
"Я думаю, что он не уходит, потому что ему уходить некуда. Его партия знает, что если будут новые выборы, у них будет очень плохой результат", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, насколько реалистичны разговоры о досрочном уходе Мерца с поста главы правительства.
Урбан добавил, что партия Мерца будет "сидеть на месте так долго, как может".
"Но 2029 год будет концом этому", - сказал политик.
Ранее газета Bild сообщала, что в руководстве входящей в правящую коалицию ХДС обсуждают возможность замены Мерца другим политиком на посту канцлера из-за промедления в проведении правительственных реформ и исторически низких рейтингов в опросах.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
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В миреГерманияСаксонияФридрих МерцBildХДС/ХСС
 
 
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