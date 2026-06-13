Мэра мексиканского муниципалитета застрелили в собственном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан Хоэль Анхель Браво Мартинес был застрелен в своем доме.
- Губернатор штата Оахака Саломон Хара поручил кабинету безопасности оказать поддержку в расследовании убийства и принять меры для задержания виновных.
МЕХИКО, 13 июн - РИА Новости. Вооруженные преступники застрелили мэра муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан Хоэля Анхеля Браво Мартинеса в его собственном доме, сообщил губернатор штата Оахака Саломон Хара.
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"Решительно осуждаю трусливое убийство главы муниципалитета Сан-Мигель-Аматитлан, произошедшее сегодня в регионе Миштека", - написал губернатор в социальной сети X.
По данным властей, группа вооруженных людей ворвалась в дом главы муниципалитета в регионе Миштека и открыла огонь. Браво Мартинес скончался на месте.
"Я поручил кабинету безопасности штата оказать всю необходимую поддержку прокуратуре Оахаки в расследовании, которое уже ведется. С самого начала был развернут межведомственный оперативный штаб для розыска и задержания виновных, а также для того, чтобы это преступление не осталось безнаказанным", - написал Хара.
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