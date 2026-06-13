Мэра мексиканского муниципалитета застрелили в собственном доме

"Я поручил кабинету безопасности штата оказать всю необходимую поддержку прокуратуре Оахаки в расследовании, которое уже ведется. С самого начала был развернут межведомственный оперативный штаб для розыска и задержания виновных, а также для того, чтобы это преступление не осталось безнаказанным", - написал Хара.