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СМИ: наркобарон "Коротышка" попросил лидера Мексики вернуть его на родину - РИА Новости, 13.06.2026
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01:32 13.06.2026 (обновлено: 01:40 13.06.2026)
СМИ: наркобарон "Коротышка" попросил лидера Мексики вернуть его на родину

Milenio: наркобарон "Коротышка" попросил лидера Мексики вернуть его на родину

© AP Photo / Eduardo VerdugoНаркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава мексиканского картеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра обратился с просьбой о депортации в Мексику.
  • Гусман Лоэра просит разрешить ему отбывать пожизненное заключение в Мексике, а не в тюрьме строгого режима в США.
МЕХИКО, 13 июн - РИА Новости. Бывший глава мексиканского картеля "Синалоа" Хоакин Гусман Лоэра, известный как "Коротышка", написал письмо президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой помочь вернуть его на родину, сообщила газета Milenio.
"Хоакин Гусман Лоэра вновь обратился с просьбой рассмотреть вопрос о его депортации в Мексику... Он даже попросил президента Мексики Клаудию Шейнбаум принять меры для содействия его возвращению", - говорится в сообщении.
По данным газеты, в письме, написанном 2 июня, содержится имя президента Клаудии Шейнбаум, а в качестве адреса указан национальный дворец - дом правительства.
В письме бывший глава самого крупного наркокартеля Мексики просит разрешить ему отбывать пожизненное заключение в стране происхождения, а не в тюрьме строгого режима в США.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Гусман Лоэра, бывший глава картеля "Синалоа", был экстрадирован в США и в 2019 году приговорен к пожизненному заключению. Он отбывает наказание в тюрьме ADX Florence, самой охраняемой федеральной тюрьме США.
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