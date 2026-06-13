СМИ: наркобарон "Коротышка" попросил лидера Мексики вернуть его на родину

По данным газеты, в письме, написанном 2 июня, содержится имя президента Клаудии Шейнбаум, а в качестве адреса указан национальный дворец - дом правительства.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Гусман Лоэра, бывший глава картеля "Синалоа", был экстрадирован в США и в 2019 году приговорен к пожизненному заключению. Он отбывает наказание в тюрьме ADX Florence, самой охраняемой федеральной тюрьме США.