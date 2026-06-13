"Это случится в августе". Что прочли на загадочном камне майя

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые разгадали очередную тайну календаря исчезнувшего народа Центральной Америки. Недавно найденный артефакт полностью переворачивает веками устоявшиеся представления об индейских циклах и конце света. О том, что предрекали миру, — в материале РИА Новости.
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Раскопки близ мексиканского городка Нуэво Санта (штат Кампече) начались еще в 2015 году. Тогда археологи обнаружили неподалеку ранее неизвестное поселение майя. Место не баловало исследователей находками — только черепки керамики и остатки обсидиановых топоров.
Но спустя пару лет работ стало понятно, что масштабы куда больше: на площади около сотни квадратных километров раскинулся целый мегаполис.
© CC BY-NC 4.0/Kenichiro Tsukamoto, Octavio Q. Esparza Olguín, Daniel Salazar Lama, PAEP/Stela 45. Back face, left side, front face, and right sideСтела 45. Задняя сторона, левая сторона, передняя сторона и правая сторона
Стела 45. Задняя сторона, левая сторона, передняя сторона и правая сторона
Продираясь сквозь заросли джунглей, ученые раз за разом натыкались на остатки монументальных построек — жилых домов, святилищ, дворцов.
Вскоре поселение удалось идентифицировать. По испанским хроникам и местным преданиям установили, что это Эль-Палмар — некогда один из крупнейших религиозных центров майя.
Стало очевидно, что керамикой и топориками здесь дело не обойдется. И сенсация не заставила себя долго ждать. В минувший сезон команда специалистов под руководством директора Института археологии в Кампече Адрианы Веласкес Морлет решила сосредоточиться на центральном объекте ансамбля: алтаре, который индейцы использовали для жертвоприношений.
В радиусе 30 метров от него рабочие откопали внушительных размеров каменную стелу высотой три с половиной метра и весом около четырех тонн. По словам Морлет, форма обелиска четко свидетельствует о раннем происхождении.
"В более поздние эпохи стелы изготавливали с выраженными формами. Эта же имела размер первоначально выбранного блока, который не обрабатывался для придания определенной формы", — пояснила она.
Методом радиоуглеродного датирования определили возраст колонны — более двух тысяч лет. А значит, воздвигли ее в доклассический период — приблизительно в 300-е годы до нашей эры. Это вполне согласуется с тем, что науке известно об Эль-Палмаре.
CC BY-SA 4.0 / Vgodínez99 / La Piedra del Sol es la representación de los Aztecas utilizaban para medir el tiempoКамень Солнца
Камень Солнца
Именно тогда, на заре цивилизации майя, город процветал, набирал мощь и креп. А затем медленно пришел в упадок. В последующие века, когда на горизонте появились другие крупные центры — Чичен-Ица, Тикаль, об Эль-Палмаре уже никто не помнил.
Адриана Морлет отметила, что майя даже в столь ранний период истории уже использовали подобного рода сооружения как современные рекламные щиты, где публиковали важные объявления, царские указы и прочее.
Стелу отправили на изучение антропологам и лингвистам.
На все случаи жизни
Специалисты обнаружили на камне несколько рукотворных фрагментов. Чтобы разобрать их, пришлось немало потрудиться. Ведь за прошедшие тысячелетия мягкий известняк разъело водой и ветром.
"Мы использовали высокоточный 3D-сканер. Он позволяет фиксировать детали с точностью до десятой доли миллиметра, — рассказал в интервью один из кураторов проекта, профессор антропологии Калифорнийского университета Кенитиро Цукамото. — Затем методом компьютерного освещения подсветили получившуюся 3D-модель с разных сторон — чтобы сделать очертания иероглифов более четкими".
В итоге выяснилось, что на части фрагментов есть иероглифы, обозначающие слова "царь", "власть" и название города. Кроме того, почти тезисно перечислялись некоторые вехи правления. Но самое главное — на стеле была выбита дата. Однако понять, какая именно, получилось не сразу.
Дело в том, что у майя существовала не одна система летоисчисления, а сразу три. Причем довольно сложных. Появились они почти в одно и то же время.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкХрам Кукулькана в доколумбовом городе Чичен-Ица цивилизации майя в Мексике
Храм Кукулькана в доколумбовом городе Чичен-Ица цивилизации майя в Мексике
Первая — Цолькин: ритуальный 260-дневный календарь, содержащий короткие периоды по 20 и 13 суток. Его использовали для расчетов важнейших торжеств и времени жертвоприношений.
Второй — Хааб. Этот гражданский 365-дневный календарь (19 месяцев, в каждом по 20 дней) служил для своевременной подготовки к сезонам засухи и дождей, посеву и сбору урожая.
Наконец, третий — Длинный счет, где все совсем трудно: гигантские периоды времени дробились на двадцати-, восемнадцати- и тринадцатеричные отрезки. Причем это не всегда были дни. Порой такой блок обозначал месяцы, иногда — годы.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСувениры в доколумбовом городе Чичен-Ица цивилизации майя в Мексике
Сувениры в доколумбовом городе Чичен-Ица цивилизации майя в Мексике
"Вычислить даты на стеле из Эль-Палмара ни по Цолькину, ни по Хаабу не удалось, — рассказал Цукамото. — Оставался один вариант — Длинный счет. Две независимо проведенные экспертизы дали практически идентичный результат: 31 августа 179 или 180 года нашей эры".
Если расчеты верны, ученые обнаружили наиболее раннюю на сегодняшний день дату, отмеченную в календаре майя. До этого пальма первенства принадлежала 300 году нашей эры, идентифицированному на одном из барельефов в Тикале.
А кроме того, вскрылась еще одна любопытная подробность.
Все было не так
Вокруг того самого алтаря, что раскопала команда Адрианы Веласкес Морлет, позднее нашли обломки еще трех аналогичных. Что интересно, также с иероглифами.
© CC BY-NC 4.0/Kenichiro Tsukamoto, Octavio Q. Esparza Olguín, Daniel Salazar Lama, PAEP/Stela 46. Left side, front face, and right sideСтела 46. Левая сторона, лицевая сторона и правая сторона
Стела 46. Левая сторона, лицевая сторона и правая сторона
"По технике обработки и характеру вырезки иероглифов было видно, что они изготовлены в более позднюю эпоху, — отметила археолог. — Наше предположение подтвердил радиоуглеродный анализ. Эти колонны сделали как минимум на столетие позже".
Дешифрованные письмена сообщали об очередном правителе, церемонии бога-ягуара (коронации у майя) и вновь содержали дату.
"Ее с приблизительной точностью высчитали все по тому же Длинному письму, — пояснил Цукамото. — Но самое поразительное — она не коррелируется ни с циклами Солнца и Луны, ни с периодами прохождения планет — привычными астрономическими ориентирами индейцев".
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧасы отсчета времени до конца света в парке Горького
Часы отсчета времени до конца света в парке Горького
Ее отправная точка — годы правления предыдущего царя. А значит, заключил антрополог, можно предположить, что на ранних стадиях формирования майя пользовались отнюдь не круговым, но линейным летоисчислением.
Если так, возможно, разговоры о конце света, что будоражили общественность лет 15 назад, не лишены законных оснований. Ученые, однако, предпочитают не делать столь поспешных выводов. Предстоит долгая работа. Быть может, стелы из Эль-Палмара расскажут еще что-нибудь.