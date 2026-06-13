В новых регионах выдали 140 тысяч сертификатов на маткапитал

По ее словам, предпочтительной формой использования материнского капитала являются ежемесячные выплаты детям до трех лет.

"Единым пособием сегодня охвачено 36 тысяч семей, в которых воспитывается 56 тысяч детей, а также 1300 беременных женщин. При этом мы сохранили упрощенные условия приема документов", - добавила вице-премьер.