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В новых регионах выдали 140 тысяч сертификатов на маткапитал - РИА Новости, 13.06.2026
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14:33 13.06.2026
В новых регионах выдали 140 тысяч сертификатов на маткапитал

Голикова: жителям новых регионов РФ выдали 140 тысяч сертификатов на маткапитал

© Depositphotos.com / Olga ShumytskayaДокументы для новорожденного
Документы для новорожденного - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Depositphotos.com / Olga Shumytskaya
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителям новых регионов России выдали почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, заявила Голикова.
  • Предпочтительной формой использования материнского капитала являются ежемесячные выплаты детям до трех лет, и уже использовано около 50% выданных сертификатов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Жителям новых регионов России выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
«
"Выдано почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, 50% практически использовано", - сказала Голикова в докладе Путину.
По ее словам, предпочтительной формой использования материнского капитала являются ежемесячные выплаты детям до трех лет.
"Единым пособием сегодня охвачено 36 тысяч семей, в которых воспитывается 56 тысяч детей, а также 1300 беременных женщин. При этом мы сохранили упрощенные условия приема документов", - добавила вице-премьер.
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ОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
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