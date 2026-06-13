В новых регионах выдали 140 тысяч сертификатов на маткапитал

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителям новых регионов России выдали почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, заявила Голикова.
- Предпочтительной формой использования материнского капитала являются ежемесячные выплаты детям до трех лет, и уже использовано около 50% выданных сертификатов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Жителям новых регионов России выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
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"Выдано почти 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, 50% практически использовано", - сказала Голикова в докладе Путину.
По ее словам, предпочтительной формой использования материнского капитала являются ежемесячные выплаты детям до трех лет.
"Единым пособием сегодня охвачено 36 тысяч семей, в которых воспитывается 56 тысяч детей, а также 1300 беременных женщин. При этом мы сохранили упрощенные условия приема документов", - добавила вице-премьер.