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В Алтайском крае на перевернувшейся лодке погибли три человека - РИА Новости, 13.06.2026
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19:38 13.06.2026 (обновлено: 19:47 13.06.2026)
В Алтайском крае на перевернувшейся лодке погибли три человека

В Алтайском крае на перевернувшейся лодке погибли двое детей и взрослый

© Фото : СУ СКР по Алтайскому краюСотрудники СК проводят осмотр места происшествия на озере Линево
Сотрудники СК проводят осмотр места происшествия на озере Линево - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : СУ СКР по Алтайскому краю
Сотрудники СК проводят осмотр места происшествия на озере Линево
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Алтайском крае в перевернувшейся лодке погибли двое детей и взрослый.
  • В лодке находились шесть детей, четверо из них были спасены очевидцами.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
БАРНАУЛ, 13 июн - РИА Новости. Двое детей и взрослый погибли в перевернувшейся лодке в Алтайском крае, еще четыре ребенка спасены, сообщили журналистам в Центре управления регионом.
Как уточнили в центре со ссылкой на региональный главк МЧС, в моторной лодке под управлением 46-летнего мужчины находились шесть детей.
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"На расстоянии около 10-12 метров от берега плавсредство перевернулось. В результате происшествия погибли трое человек: водитель лодки, а также двое детей в возрасте восьми и девяти лет. По оперативной информации, очевидцами спасены остальные несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в оперативных и поисковых мероприятиях задействованы 34 человека и девять единиц техники.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - отмечает центр.
Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев трагедии. Спасательные службы принимают меры по установлению местонахождения тел погибших. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.
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