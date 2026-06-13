В Алтайском крае на перевернувшейся лодке погибли три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В Алтайском крае в перевернувшейся лодке погибли двое детей и взрослый.

В лодке находились шесть детей, четверо из них были спасены очевидцами.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

БАРНАУЛ, 13 июн - РИА Новости. Двое детей и взрослый погибли в перевернувшейся лодке в Алтайском крае, еще четыре ребенка спасены, сообщили журналистам в Центре управления регионом.

Как уточнили в центре со ссылкой на региональный главк МЧС , в моторной лодке под управлением 46-летнего мужчины находились шесть детей.

"На расстоянии около 10-12 метров от берега плавсредство перевернулось. В результате происшествия погибли трое человек: водитель лодки, а также двое детей в возрасте восьми и девяти лет. По оперативной информации, очевидцами спасены остальные несовершеннолетние", - говорится в сообщении

Как уточнили в ведомстве, в оперативных и поисковых мероприятиях задействованы 34 человека и девять единиц техники.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - отмечает центр.