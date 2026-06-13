"Мосводосток" ликвидирует последствия ливня в Москве

" Мосводосток " продолжает ликвидацию последствий ливневых осадков в столице. Несмотря на выпадение сверхнормативных осадков, поверхностные воды уходят в городскую водосточную сеть", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Уточняется, что большая часть воды отводится в централизованную систему водоотведения, в том числе на улицах Одесская, Александры Монаховой, Байкальская, Чусовская, Рябиновая, Живописная, Щукинская, Севастопольский проезд, Варшавское и Волоколамское шоссе, Добрынинский тоннель и других. При необходимости применяется мощная откачивающая техника.