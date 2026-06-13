Рейтинг@Mail.ru
"Мосводосток" ликвидирует последствия ливня в Москве - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
23:29 13.06.2026
"Мосводосток" ликвидирует последствия ливня в Москве

Мосводосток" продолжает ликвидировать последствия ливневых осадков в столице

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник ГУП "Мосводосток"
Сотрудник ГУП Мосводосток - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГУП "Мосводосток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Мосводосток» ликвидирует последствия ливневых осадков в столице.
  • Большая часть воды отводится в централизованную систему водоотведения, в том числе на улицах Одесская, Александры Монаховой, Байкальская, Чусовская, Рябиновая, Живописная, Щукинская, Севастопольский проезд, Варшавское и Волоколамское шоссе, Добрынинский тоннель и других.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Мосводосток" ликвидирует последствия ливневых осадков в столице, большая часть воды отводится в централизованную систему водоотведения.
«

"Мосводосток" продолжает ликвидацию последствий ливневых осадков в столице. Несмотря на выпадение сверхнормативных осадков, поверхностные воды уходят в городскую водосточную сеть", - говорится в сообщении в Telegram-канале предприятия.

Уточняется, что большая часть воды отводится в централизованную систему водоотведения, в том числе на улицах Одесская, Александры Монаховой, Байкальская, Чусовская, Рябиновая, Живописная, Щукинская, Севастопольский проезд, Варшавское и Волоколамское шоссе, Добрынинский тоннель и других. При необходимости применяется мощная откачивающая техника.
"Сотрудники предприятия продолжают контролировать ситуацию на улицах города", - подчеркивается в сообщении.
Дождь в Москве. 13 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
В Москве продлили предупреждение о ливне и граде до 3 часов ночи
Вчера, 19:22
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала