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Сильный ливень накрыл восток Москвы - РИА Новости, 13.06.2026
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17:04 13.06.2026
Сильный ливень накрыл восток Москвы

РИА Новости: на восток Москвы обрушился сильный ливень

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На восток Москвы обрушился сильный ливень.
  • По прогнозу специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве в субботу ожидаются гроза, кратковременный дождь, град диаметром до 4 сантиметров, а воздух прогреется до плюс 28 градусов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сильный ливень накрыл восток Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковецрассказал РИА Новости, что гроза, кратковременный дождь, град диаметром до 4 сантиметров ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 28 градусов.
В частности, сильный ливень идет в районе станции метро "Перово". Дождь идет крупными каплями, слышны раскаты грома.
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