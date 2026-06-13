Краткий пересказ от РИА ИИ
- На восток Москвы обрушился сильный ливень.
- По прогнозу специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве в субботу ожидаются гроза, кратковременный дождь, град диаметром до 4 сантиметров, а воздух прогреется до плюс 28 градусов.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Сильный ливень накрыл восток Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковецрассказал РИА Новости, что гроза, кратковременный дождь, град диаметром до 4 сантиметров ожидаются в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 28 градусов.
В частности, сильный ливень идет в районе станции метро "Перово". Дождь идет крупными каплями, слышны раскаты грома.