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В Литве подняли истребители НАТО, приняв воздушный шар за дрон - РИА Новости, 13.06.2026
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12:18 13.06.2026
В Литве подняли истребители НАТО, приняв воздушный шар за дрон

Истребители НАТО поднимали в Литве, приняв воздушный шар за дрон

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель НАТО Eurofighter Typhoon
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель НАТО Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы Литвы объявили воздушную тревогу и подняли в воздух истребители НАТО из-за возможного беспилотника.
  • Объект, вызвавший тревогу, был идентифицирован как метеорологический воздушный шар, после чего тревогу отменили.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Литвы объявили воздушную тревогу и подняли в воздух истребители НАТО из-за возможного беспилотника, оказавшегося метеозондом.
В 9.40 по местному времени (10.40 мск) вооруженные силы Литвы заявили о возможной угрозе в воздушном пространстве страны из-за фиксацией радарами "признаков, характерных для беспилотников" и сообщили, что в воздух подняты истребители патрульной миссии НАТО.
Была ограничена работа Вильнюсского аэропорта.
Через 15 минут Национальный центр управления кризисами сообщил, что объект, вызвавший воздушную тревогу был идентифицирован как метеорологический воздушный шар.
Еще через несколько минут воздушную тревогу отменили.
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