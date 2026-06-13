В Литве подняли истребители НАТО, приняв воздушный шар за дрон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы Литвы объявили воздушную тревогу и подняли в воздух истребители НАТО из-за возможного беспилотника.
- Объект, вызвавший тревогу, был идентифицирован как метеорологический воздушный шар, после чего тревогу отменили.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Литвы объявили воздушную тревогу и подняли в воздух истребители НАТО из-за возможного беспилотника, оказавшегося метеозондом.
Была ограничена работа Вильнюсского аэропорта.
Через 15 минут Национальный центр управления кризисами сообщил, что объект, вызвавший воздушную тревогу был идентифицирован как метеорологический воздушный шар.
Еще через несколько минут воздушную тревогу отменили.