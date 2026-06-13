Зарубежным авиакомпаниям в ряде городов России ввели лимит на топливо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация ввела лимит на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в нескольких городах.
- Рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Росавиация ввела лимит на заправку самолетов зарубежных авиакомпаний в нескольких городах.
Как сообщало ведомство, из-за ситуации на рынке ГСМ перевозчики стали пополнять запасы топлива впрок для сокращения расходов на выполнение рейсов и на случай посадки на запасных аэродромах.
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"Заправка (ТС-1, Jet A-1) воздушных судов иностранных авиакомпаний производится при условии согласования с топливозаправочным комплексом, в объеме, не превышающем необходимого для полета", — говорится в рекомендациях.
Меры действуют в Минеральных Водах, Махачкале, Нижнем Новгороде и других населенных пунктах.
При этом в Росавиации подчеркнули, что аэропорты обеспечены необходимым объемом топлива. Ситуация с поставками энергоресурсов находится на постоянном контроле.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к фактической остановке судоходства по Ормузскому проливу — ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Большинство стран мира столкнулись с ростом цен на энергоресурсы, некоторые испытывают дефицит авиакеросина. Российское правительство до 30 ноября запретило вывоз этого топлива, в том числе приобретенного на биржевых торгах.
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