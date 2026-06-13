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Стали известны детали визита Лаврова в Минск - РИА Новости, 13.06.2026
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15:56 13.06.2026
Стали известны детали визита Лаврова в Минск

В Минске Лавров обсудит инициативы по борьбе с агрессией Запада

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров в ходе визита в Минск 14–15 июня обсудит инициативы по борьбе с санкционной и юридической агрессией коллективного Запада.
  • Планируется рассмотрение хода реализации совместных инициатив, включая формирование новой архитектуры безопасности в Евразии и разработку Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
  • Запланировано обсуждение подготовки совместного заседания коллегий министерств России и Белоруссии в IV квартале этого года для подписания Программы согласованных действий в области внешней политики на 2027–2029 годы.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Минск 14-15 июня обсудит инициативы по борьбе с санкционной и юридической агрессией коллективного Запада, сообщили в МИД РФ.
Во время посещения у министра запланированы переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД страны Максимом Рыженковым.
"Будет рассмотрен ход реализации совместных инициатив, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии коллективного Запада, а также формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке", - отмечается в сообщении на сайте министерства.
Также стороны рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, дипломатическое сопровождение интеграционных процессов Союзного государства. Затронут вопрос повышения международного профиля этого объединения, отметили в МИД.
Главы МИД также обсудят несколько практических аспектов сотрудничества, включая подготовку совместного заседания коллегий министерств двух стран в IV квартале этого года в Белоруссии. На нем планируется подписание Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на следующий трехлетний период (2027-2029 гг.).
"Ожидается традиционная "сверка часов" по вопросам внешнеполитической координации в рамках евразийских интеграционных объединений и различных международных организаций, а также при выстраивании отношений с третьими странами", - подчеркнули в ведомстве.
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