Стали известны детали визита Лаврова в Минск

Краткий пересказ от РИА ИИ Лавров в ходе визита в Минск 14–15 июня обсудит инициативы по борьбе с санкционной и юридической агрессией коллективного Запада.

Планируется рассмотрение хода реализации совместных инициатив, включая формирование новой архитектуры безопасности в Евразии и разработку Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Запланировано обсуждение подготовки совместного заседания коллегий министерств России и Белоруссии в IV квартале этого года для подписания Программы согласованных действий в области внешней политики на 2027–2029 годы.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Минск 14-15 июня обсудит инициативы по борьбе с санкционной и юридической агрессией коллективного Запада, сообщили в МИД РФ.

"Будет рассмотрен ход реализации совместных инициатив, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии коллективного Запада, а также формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке", - отмечается в сообщении на сайте министерства.

Также стороны рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, дипломатическое сопровождение интеграционных процессов Союзного государства. Затронут вопрос повышения международного профиля этого объединения, отметили в МИД.

Главы МИД также обсудят несколько практических аспектов сотрудничества, включая подготовку совместного заседания коллегий министерств двух стран в IV квартале этого года в Белоруссии. На нем планируется подписание Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на следующий трехлетний период (2027-2029 гг.).