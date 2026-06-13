Лантратова помогла бойцу СВО пройти медобследование после ранений

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и Минобороны России помогли участнику специальной военной операции Лесхану пройти медицинское обследование.

Лесхан, который с 2022 года участвовал в штурмовых боях и трижды получал ранения, продолжит получать необходимую медицинскую помощь.

Мать Лесхана обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека, так как переживала, что сыну нужно дополнительное обследование и медицинская помощь.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и Минобороны России помогли участнику специальной военной операции, трижды получавшему ранения, пройти медицинское обследование.

"Лесхан служит на СВО, с 2022 года он неоднократно участвовал в штурмовых боях, трижды получал ранения. В 2025 году — открытый перелом плечевой кости, повреждение локтевого сустава и нерва", - написала Лантратова в канале на платформе " Макс ".

Она рассказала, что мужчине провели несколько операций, но даже после них функция руки полностью не восстановилась. Несмотря на ранения, Лесхан, фамилия которого не раскрывается, продолжал службу.

Тогда, по словам омбудсмена, его мать, переживавшая, что сыну нужно дополнительное обследование и медицинская помощь, обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека.