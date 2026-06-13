Рейтинг@Mail.ru
Лантратова помогла бойцу СВО пройти медобследование после ранений - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 13.06.2026

Лантратова помогла бойцу СВО пройти медобследование после ранений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Яна Лантратова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и Минобороны России помогли участнику специальной военной операции Лесхану пройти медицинское обследование.
  • Лесхан, который с 2022 года участвовал в штурмовых боях и трижды получал ранения, продолжит получать необходимую медицинскую помощь.
  • Мать Лесхана обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека, так как переживала, что сыну нужно дополнительное обследование и медицинская помощь.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и Минобороны России помогли участнику специальной военной операции, трижды получавшему ранения, пройти медицинское обследование.
"Лесхан служит на СВО, с 2022 года он неоднократно участвовал в штурмовых боях, трижды получал ранения. В 2025 году — открытый перелом плечевой кости, повреждение локтевого сустава и нерва", - написала Лантратова в канале на платформе "Макс".
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Лантратова помогла семье погибшего участника СВО получить выплаты
11 июня, 09:24
Она рассказала, что мужчине провели несколько операций, но даже после них функция руки полностью не восстановилась. Несмотря на ранения, Лесхан, фамилия которого не раскрывается, продолжал службу.
Тогда, по словам омбудсмена, его мать, переживавшая, что сыну нужно дополнительное обследование и медицинская помощь, обратилась за помощью в аппарат уполномоченного по правам человека.
"Мы направили обращение в министерство обороны России. Попросили помочь бойцу восстановить здоровье. В ведомстве сообщили, что военнослужащий направлен на военно-врачебную комиссию. Специалисты провели осмотр. Дали заключение о состоянии его здоровья. Кроме того, командование воинской части взяло обращение на особый контроль. Лесхан получит всю необходимую медицинскую помощь", - добавила Лантратова.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова возле луганской клинической больницы в ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Лантратова помогла 95 сиротам из Владивостока получить квартиры
10 июня, 15:14
 
РоссияЯна Лантратова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала