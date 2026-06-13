В ОП предложили организовывать детские летние лагеря в школах

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил о необходимости организовывать детские летние лагеря на базе школ в период летних каникул.

Участие в таких программах должно быть добровольным, а педагогам необходимо предусмотреть дополнительную оплату.

Школы могут использовать часть летнего периода для технического обслуживания, а в остальное время функционировать как центры детского развития и досуга.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Детские летние лагеря на базе школ необходимо организовывать в период летних каникул, чтобы обеспечить занятость и развитие школьников, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

"В России действительно самые длинные летние каникулы. Нам нужно образовать летние лагеря в школах. Либо базы отдыха, либо такой летний развивающий лагерь в школе, добровольный, на добровольных началах. Это удобно и родителям, и школьники будут заняты", - сказал Гриб

Он отметил, что участие в таких программах должно быть добровольным, а педагогам необходимо предусмотреть дополнительную оплату.

"Предполагается, что каникулы и для отдыха, и для творческого, спортивного, культурного саморазвития. Даются же домашние задания на каникулы и так далее. Но здесь надо помочь детям соорганизоваться. Я считаю, что каждая школа должна быть творческим центром, развивающим лагерем, креативным центром в дни летних каникул", - добавил замсекретаря ОП РФ.