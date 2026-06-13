В ОП предложили организовывать детские летние лагеря в школах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил о необходимости организовывать детские летние лагеря на базе школ в период летних каникул.
- Участие в таких программах должно быть добровольным, а педагогам необходимо предусмотреть дополнительную оплату.
- Школы могут использовать часть летнего периода для технического обслуживания, а в остальное время функционировать как центры детского развития и досуга.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Детские летние лагеря на базе школ необходимо организовывать в период летних каникул, чтобы обеспечить занятость и развитие школьников, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Он отметил, что участие в таких программах должно быть добровольным, а педагогам необходимо предусмотреть дополнительную оплату.
"Предполагается, что каникулы и для отдыха, и для творческого, спортивного, культурного саморазвития. Даются же домашние задания на каникулы и так далее. Но здесь надо помочь детям соорганизоваться. Я считаю, что каждая школа должна быть творческим центром, развивающим лагерем, креативным центром в дни летних каникул", - добавил замсекретаря ОП РФ.
Гриб подчеркнул, что часть летнего периода школы могут использовать для технического обслуживания, однако в остальное время они могли бы функционировать как центры детского развития и досуга.
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