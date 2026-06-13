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В ОП предложили организовывать детские летние лагеря в школах - РИА Новости, 13.06.2026
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03:30 13.06.2026
В ОП предложили организовывать детские летние лагеря в школах

Замсекретаря ОП Гриб предложил организовывать детские летние лагеря в школах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДетский летний лагерь
Детский летний лагерь - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Детский летний лагерь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил о необходимости организовывать детские летние лагеря на базе школ в период летних каникул.
  • Участие в таких программах должно быть добровольным, а педагогам необходимо предусмотреть дополнительную оплату.
  • Школы могут использовать часть летнего периода для технического обслуживания, а в остальное время функционировать как центры детского развития и досуга.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Детские летние лагеря на базе школ необходимо организовывать в период летних каникул, чтобы обеспечить занятость и развитие школьников, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
России действительно самые длинные летние каникулы. Нам нужно образовать летние лагеря в школах. Либо базы отдыха, либо такой летний развивающий лагерь в школе, добровольный, на добровольных началах. Это удобно и родителям, и школьники будут заняты", - сказал Гриб.
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Он отметил, что участие в таких программах должно быть добровольным, а педагогам необходимо предусмотреть дополнительную оплату.
"Предполагается, что каникулы и для отдыха, и для творческого, спортивного, культурного саморазвития. Даются же домашние задания на каникулы и так далее. Но здесь надо помочь детям соорганизоваться. Я считаю, что каждая школа должна быть творческим центром, развивающим лагерем, креативным центром в дни летних каникул", - добавил замсекретаря ОП РФ.
Гриб подчеркнул, что часть летнего периода школы могут использовать для технического обслуживания, однако в остальное время они могли бы функционировать как центры детского развития и досуга.
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ОбществоРоссияВладислав Гриб
 
 
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