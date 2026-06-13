Зеленский не оспорил национализацию квартиры в Крыму, заявил Константинов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не стал оспаривать решение о национализации квартиры в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, принятое парламентом региона в мае 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.