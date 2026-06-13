Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не оспорил национализацию квартиры в Крыму, заявил Константинов - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 13.06.2026
Зеленский не оспорил национализацию квартиры в Крыму, заявил Константинов

Константинов: Зеленский не стал оспаривать национализацию квартиры в Крыму

© REUTERS / Ints KalninsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© REUTERS / Ints Kalnins
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парламент Крыма принял решение о национализации квартиры семьи Владимира Зеленского в Ливадии в мае 2023 года.
  • Квартира была продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
  • Владимир Зеленский не стал оспаривать решение о национализации квартиры.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не стал оспаривать решение о национализации квартиры в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, принятое парламентом региона в мае 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Квартиру семьи Владимира Зеленского в Ливадии, общей площадью 119,5 квадратного метра, национализировали в мае 2023 года, после чего продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
"В отношении бывшей квартиры Зеленского судебные разбирательства отсутствуют. Никаких попыток оспорить решение о национализации не было", - сказал РИА Новости Константинов.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Война для Зеленского похожа на казино, заявила Захарова
9 июня, 19:24
 
Республика КрымЛивадияРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Константинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала