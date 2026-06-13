Зеленский не оспорил национализацию квартиры в Крыму, заявил Константинов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парламент Крыма принял решение о национализации квартиры семьи Владимира Зеленского в Ливадии в мае 2023 года.
- Квартира была продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
- Владимир Зеленский не стал оспаривать решение о национализации квартиры.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский не стал оспаривать решение о национализации квартиры в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, принятое парламентом региона в мае 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Квартиру семьи Владимира Зеленского в Ливадии, общей площадью 119,5 квадратного метра, национализировали в мае 2023 года, после чего продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей.
"В отношении бывшей квартиры Зеленского судебные разбирательства отсутствуют. Никаких попыток оспорить решение о национализации не было", - сказал РИА Новости Константинов.
Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества лиц, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Средства от продажи имущества идут на нужды участников СВО и строительство социальных объектов.