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Худрук Новороссийского драмтеатра погиб в ДТП - РИА Новости, 13.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:21 13.06.2026 (обновлено: 22:24 13.06.2026)
Худрук Новороссийского драмтеатра погиб в ДТП

Худрук Новороссийского драмтеатра Евгений Кушпель погиб в ДТП

© MAX-канал Андрея КравченкоЕвгений Кушпель
Евгений Кушпель - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© MAX-канал Андрея Кравченко
Евгений Кушпель
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени В. П. Амербекяна Евгений Кушпель погиб в результате ДТП.
  • Глава города Андрей Кравченко назвал гибель Евгения Кушпеля невосполнимой утратой для Новороссийска.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени В.П. Амербекяна Евгений Кушпель погиб в результате ДТП, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
"Известие о гибели Евгения Леонидовича пока еще очень трудно осознать. Это невосполнимая, тяжелая утрата для города-героя", — говорится в сообщении.
Евгений Кушпель родился 6 июня 1957 года в Новороссийске. Его путь в искусстве начался с любительского театра в 1975 году. Высшее образование он получил в Астраханском институте рыбной промышленности и хозяйства, который окончил в 1979 году, а затем продолжил обучение на режиссерском отделении Краснодарского университета культуры. В 2016 году Кушпель повысил квалификацию, пройдя курс "Театральная режиссура" в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина.

Профессиональную режиссерскую карьеру Кушпель начал в 1999 году. Дебют в кино состоялся в 1985 году с ролью в фильме "Бармен из золотого якоря".
Евгений Кушпель был заслуженным работником культуры Кубани и членом Союза театральных деятелей России. Он активно работал как постановщик, сценарист и ведущий в фестивальных и концертных программах краевого и всероссийского уровня.
 
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