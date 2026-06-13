Худрук Новороссийского драмтеатра погиб в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени В. П. Амербекяна Евгений Кушпель погиб в результате ДТП.
- Глава города Андрей Кравченко назвал гибель Евгения Кушпеля невосполнимой утратой для Новороссийска.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени В.П. Амербекяна Евгений Кушпель погиб в результате ДТП, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
"Известие о гибели Евгения Леонидовича пока еще очень трудно осознать. Это невосполнимая, тяжелая утрата для города-героя", — говорится в сообщении.
Евгений Кушпель родился 6 июня 1957 года в Новороссийске. Его путь в искусстве начался с любительского театра в 1975 году. Высшее образование он получил в Астраханском институте рыбной промышленности и хозяйства, который окончил в 1979 году, а затем продолжил обучение на режиссерском отделении Краснодарского университета культуры. В 2016 году Кушпель повысил квалификацию, пройдя курс "Театральная режиссура" в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина.
Профессиональную режиссерскую карьеру Кушпель начал в 1999 году. Дебют в кино состоялся в 1985 году с ролью в фильме "Бармен из золотого якоря".
Профессиональную режиссерскую карьеру Кушпель начал в 1999 году. Дебют в кино состоялся в 1985 году с ролью в фильме "Бармен из золотого якоря".
Евгений Кушпель был заслуженным работником культуры Кубани и членом Союза театральных деятелей России. Он активно работал как постановщик, сценарист и ведущий в фестивальных и концертных программах краевого и всероссийского уровня.