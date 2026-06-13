В Крыму произошла авария на химзаводе

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"Нахожусь на заводе "Титановые Инвестиции", на месте устранения аварийной ситуации. Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии. На месте также работают лаборатории. Лично убедился - превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет", - написал Телиженко в своем Telegram-канале.