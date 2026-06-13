В Крыму произошла авария на химзаводе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На химзаводе «Титановые Инвестиции» возле Армянска произошла авария, ее устраняют.
- Превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет, сообщил глава администрации города Василий Телиженко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Авария произошла на химзаводе "Титановые Инвестиции" возле Армянска на севере Крыма, ее ликвидируют, превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет, сообщил глава администрации города Василий Телиженко.
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"Нахожусь на заводе "Титановые Инвестиции", на месте устранения аварийной ситуации. Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии. На месте также работают лаборатории. Лично убедился - превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет", - написал Телиженко в своем Telegram-канале.
Глава города призвал соблюдать спокойствие и следите за сообщениями из официальных источников информации.
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