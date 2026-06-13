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В Крыму произошла авария на химзаводе - РИА Новости, 13.06.2026
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16:57 13.06.2026 (обновлено: 19:36 13.06.2026)
В Крыму произошла авария на химзаводе

На химзаводе "Титановые Инвестиции" у Армянска на севера Крыма произошла авария

© РИА Новости / Сергей МальгавкоКрымский полуостров
Крымский полуостров - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Крымский полуостров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На химзаводе «Титановые Инвестиции» возле Армянска произошла авария, ее устраняют.
  • Превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет, сообщил глава администрации города Василий Телиженко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Авария произошла на химзаводе "Титановые Инвестиции" возле Армянска на севере Крыма, ее ликвидируют, превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет, сообщил глава администрации города Василий Телиженко.
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"Нахожусь на заводе "Титановые Инвестиции", на месте устранения аварийной ситуации. Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии. На месте также работают лаборатории. Лично убедился - превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет", - написал Телиженко в своем Telegram-канале.

Глава города призвал соблюдать спокойствие и следите за сообщениями из официальных источников информации.
В ГУ МЧС по республике Крым ситуацию по ликвидации аварии не комментируют. В правительстве республики Крым на данный момент (19.00 мск) на вопрос журналистов о происшествии, причинах и масштабе аварии также от комментариев отказались.
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ПроисшествияРеспублика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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