Коммунальные службы устраняют последствия ливня с градом в Краснодаре

Коммунальные службы устраняют последствия ливня с градом в Краснодаре

В Краснодаре за сутки выпала полуторамесячная норма осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ За минувшие сутки в Краснодаре выпала полуторамесячная норма осадков — почти 90 мм.

Выявлены подтопления проезжих частей на 33 участках автодорог.

Сотрудники «Краснодар Водоканала» откачали более 500 кубометров воды и продолжат работу до полной откачки.

КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Полуторамесячная норма осадков выпала за минувшие сутки в Краснодаре, выявлены подтопления 33 участков автодорог, сообщает в субботу пресс-служба администрации города.

"За минувшие сутки выпала полуторамесячная норма осадков - почти 90 мм. Специалистами МКУ "Городская сеть ливневых канализаций" выявлены подтопления проезжих частей на 33 участках автодорог", - сказал директор учреждения Артем Миронов , слова которого цитирует пресс-служба администрации Краснодара

Сильный ливень с градом обрушился на Краснодар в субботу. По данным ЕДДС, поступило 276 обращений на откачку воды: 155 - подтопления проезжей части дорог, 121 - подтопления придомовой территории.