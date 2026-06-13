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В Краснодаре за сутки выпала полуторамесячная норма осадков - РИА Новости, 13.06.2026
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18:08 13.06.2026
В Краснодаре за сутки выпала полуторамесячная норма осадков

В Краснодаре за сутки выявили подтопления 33 участков автодорог

© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы КраснодараКоммунальные службы устраняют последствия ливня с градом в Краснодаре
Коммунальные службы устраняют последствия ливня с градом в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
Коммунальные службы устраняют последствия ливня с градом в Краснодаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За минувшие сутки в Краснодаре выпала полуторамесячная норма осадков — почти 90 мм.
  • Выявлены подтопления проезжих частей на 33 участках автодорог.
  • Сотрудники «Краснодар Водоканала» откачали более 500 кубометров воды и продолжат работу до полной откачки.
КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Полуторамесячная норма осадков выпала за минувшие сутки в Краснодаре, выявлены подтопления 33 участков автодорог, сообщает в субботу пресс-служба администрации города.
"За минувшие сутки выпала полуторамесячная норма осадков - почти 90 мм. Специалистами МКУ "Городская сеть ливневых канализаций" выявлены подтопления проезжих частей на 33 участках автодорог", - сказал директор учреждения Артем Миронов, слова которого цитирует пресс-служба администрации Краснодара.
Сильный ливень с градом обрушился на Краснодар в субботу. По данным ЕДДС, поступило 276 обращений на откачку воды: 155 - подтопления проезжей части дорог, 121 - подтопления придомовой территории.
Как сообщает пресс-служба администрации города, сотрудники "Краснодар Водоканала" только за субботу откачали более 500 кубометров воды, в воскресенье они продолжат работу до полной откачки.
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