"Не заинтересованы": на Западе сделали заявление о переговорах с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что ЕС хочет заморозить конфликт с Россией, чтобы перевооружиться.
- Впоследствии Киев может снова поднять территориальный вопрос, предупредил эксперт.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ЕС хочет заморозить конфликт с Россией, чтобы перевооружиться, такое мнение в эфире YouTube-канала выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.
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"Все, что хотят европейцы, — это заморозить конфликт по линии фронта, чтобы дать европейцам и украинцам возможность перевооружиться", — сказал он.
"Конечно, русские не заинтересованы ни в чем подобном", — резюмировал эксперт.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал, что пока Кремль не убедится в серьезности намерений Европы начать переговоры, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.