"Не заинтересованы": на Западе сделали заявление о переговорах с Россией

"Все, что хотят европейцы, — это заморозить конфликт по линии фронта, чтобы дать европейцам и украинцам возможность перевооружиться", — сказал он.

"Конечно, русские не заинтересованы ни в чем подобном", — резюмировал эксперт.

Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал, что пока Кремль не убедится в серьезности намерений Европы начать переговоры, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.