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"Не заинтересованы": на Западе сделали заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 13.06.2026
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01:01 13.06.2026
"Не заинтересованы": на Западе сделали заявление о переговорах с Россией

Меркурис: ЕС хочет заморозить конфликт, чтобы перевооружиться вместе с Киевом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис считает, что ЕС хочет заморозить конфликт с Россией, чтобы перевооружиться.
  • Впоследствии Киев может снова поднять территориальный вопрос, предупредил эксперт.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ЕС хочет заморозить конфликт с Россией, чтобы перевооружиться, такое мнение в эфире YouTube-канала выразил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«
"Все, что хотят европейцы, — это заморозить конфликт по линии фронта, чтобы дать европейцам и украинцам возможность перевооружиться", — сказал он.
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Меркурис предупредил, что в таком случае Киев возобновит боевые действия в попытке снова поднять территориальный вопрос.
"Конечно, русские не заинтересованы ни в чем подобном", — резюмировал эксперт.
Президент Финляндии Александр Стубб в среду заявил, что Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России. Он добавил, что европейским странам необходимо скоординировать усилия в этом вопросе.
Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал, что пока Кремль не убедится в серьезности намерений Европы начать переговоры, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.
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