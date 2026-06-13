Власти Москвы рассказали, когда в городе исчезнет американский клен

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский клен, включенный в перечень опасных видов инвазивных растений, исчезнет из Москвы в течение 10 лет.

Программа по замене американского клена на нативные виды рассчитана на этот срок и будет проводиться в рамках программы благоустройства и озеленения.

Москва определила 32 вида растений-паразитов, которые разделены по степени риска и угрозы экосистеме столицы, и будет бороться в первую очередь с теми, кто представляет наибольший риск, например, с борщевиками и кленами ясенелистными.

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американский клен, который включен в перечень опасных видов инвазивных растений, исчезнет из Москвы в течение десяти лет, его заменят на свойственные средней полосе России деревья, сообщила в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Американский (ясенелистный) клен — опасный инвазивный вид, который вытесняет естественную российскую растительность. Этот вид активно внедряется в аборигенную флору и размножается самосевом. Сегодня он распространен по всей России

По ее словам, Москва определила 32 вида растений-паразитов, которые разделены по степени риска и угрозы экосистеме столицы.

"Те, которые представляют наибольший риск, например борщевики и клены ясенелистные, мы с ними будем бороться в первую очередь и более интенсивно. Программа по замене клена на нативные виды, то есть свойственные широколистой полосе смешанных лесов, где Москва находится, рассчитана на 10 лет", — рассказала Урожаева.

Глава департамента отметила, что клен ясенелистный будет постепенно заменен в рамках программы благоустройства и озеленения, чтобы одномоментно не потерять зеленую массу в городе.