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Власти Москвы рассказали, когда в городе исчезнет американский клен - РИА Новости, 13.06.2026
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03:43 13.06.2026 (обновлено: 05:50 13.06.2026)
Власти Москвы рассказали, когда в городе исчезнет американский клен

Урожаева: американский клен исчезнет из Москвы в течение десяти лет

© Shutterstock/FOTODOM / Valerii IvashchenkoАмериканский клен
Американский клен - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Valerii Ivashchenko
Американский клен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский клен, включенный в перечень опасных видов инвазивных растений, исчезнет из Москвы в течение 10 лет.
  • Программа по замене американского клена на нативные виды рассчитана на этот срок и будет проводиться в рамках программы благоустройства и озеленения.
  • Москва определила 32 вида растений-паразитов, которые разделены по степени риска и угрозы экосистеме столицы, и будет бороться в первую очередь с теми, кто представляет наибольший риск, например, с борщевиками и кленами ясенелистными.
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Американский клен, который включен в перечень опасных видов инвазивных растений, исчезнет из Москвы в течение десяти лет, его заменят на свойственные средней полосе России деревья, сообщила в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.
Американский (ясенелистный) клен — опасный инвазивный вид, который вытесняет естественную российскую растительность. Этот вид активно внедряется в аборигенную флору и размножается самосевом. Сегодня он распространен по всей России.
По ее словам, Москва определила 32 вида растений-паразитов, которые разделены по степени риска и угрозы экосистеме столицы.
"Те, которые представляют наибольший риск, например борщевики и клены ясенелистные, мы с ними будем бороться в первую очередь и более интенсивно. Программа по замене клена на нативные виды, то есть свойственные широколистой полосе смешанных лесов, где Москва находится, рассчитана на 10 лет", — рассказала Урожаева.
Глава департамента отметила, что клен ясенелистный будет постепенно заменен в рамках программы благоустройства и озеленения, чтобы одномоментно не потерять зеленую массу в городе.
"А те растения, которые пока большой угрозы не представляют, за ними мы будем наблюдать, и, как минимум, запрещать их высадку. То есть такое регулирование очень сдержанное с точки зрения воздействия", — добавила Урожаева.
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