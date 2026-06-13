В Дагестане нашли тело подростка, утонувшего в реке

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кизляре в Дагестане подросток утонул в реке Терек.

На поиски тела были привлечены более 60 спасателей и добровольцев, а также две единицы техники.

Тело подростка было найдено рано утром недалеко от места, где он нырнул в реку.

МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Спасатели и добровольцы нашли тело подростка, утонувшего в реке Терек в дагестанском Кизляре, сообщили РИА Новости в субботу в администрации города.

Ранее в мэрии рассказали, что в пятницу в 14.30 мск на систему 112 в Кизляре поступило сообщение о том, что по улице Набережная, где пешеходный мост, течением унесло подростка. Через две минуты очевидцы сообщили в службу, что видели мальчика, прыгнувшего в реку и подававшего сигналы о помощи.

“Тело утонувшего в Тереке подростка нашли рано утром. Добровольцы и спасатели обнаружили утонувшего недалеко от места, откуда он нырнул в реку”, – сказала собеседница агентства.

На поиски подростка было привлечено более 60 спасателей и добровольцев, а также две единицы техники. Отмечается, что в пятницу поиски были осложнены высоким уровнем мутной воды и сильным течением.