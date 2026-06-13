Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане нашли тело подростка, утонувшего в реке - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 13.06.2026
В Дагестане нашли тело подростка, утонувшего в реке

Тело утонувшего в реке Терек подростка нашли в Дагестане

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кизляре в Дагестане подросток утонул в реке Терек.
  • На поиски тела были привлечены более 60 спасателей и добровольцев, а также две единицы техники.
  • Тело подростка было найдено рано утром недалеко от места, где он нырнул в реку.
МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Спасатели и добровольцы нашли тело подростка, утонувшего в реке Терек в дагестанском Кизляре, сообщили РИА Новости в субботу в администрации города.
Ранее в мэрии рассказали, что в пятницу в 14.30 мск на систему 112 в Кизляре поступило сообщение о том, что по улице Набережная, где пешеходный мост, течением унесло подростка. Через две минуты очевидцы сообщили в службу, что видели мальчика, прыгнувшего в реку и подававшего сигналы о помощи.
“Тело утонувшего в Тереке подростка нашли рано утром. Добровольцы и спасатели обнаружили утонувшего недалеко от места, откуда он нырнул в реку”, – сказала собеседница агентства.
На поиски подростка было привлечено более 60 спасателей и добровольцев, а также две единицы техники. Отмечается, что в пятницу поиски были осложнены высоким уровнем мутной воды и сильным течением.
Несмотря на экстремальные условия, некоторые ребята даже при высоком уровне воды вели поиски тела утонувшего, рассказали в мэрии. С гидроузлом договорились о перекрытии подачи воды, и к раннему утру поиски возобновились.
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
В Петербурге нашли подростка, который пропал второй раз за июнь
Вчера, 19:52
 
ПроисшествияТерекКизляр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала