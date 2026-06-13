Эксперт рассказал, сколько китообразных гибнет от пластикового мусора

МУРМАНСК, 13 июн – РИА Новости. Порядка 300 тысяч особей китообразных погибают в мировом океане ежегодно из-за пластикового мусора, сообщил РИА Новости руководитель группы реагирования "Друзья океана" Вячеслав Козлов, который принял участие в операции по спасению горбатого кита в Мурманской области.