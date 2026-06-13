Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько китообразных гибнет от пластикового мусора - РИА Новости, 13.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 13.06.2026
Эксперт рассказал, сколько китообразных гибнет от пластикового мусора

Козлов: 300 тысяч особей китообразных погибают ежегодно из-за пластика

© РИА Новости / Вера Костамо | Перейти в медиабанкСерый кит
Серый кит - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Вера Костамо
Перейти в медиабанк
Серый кит. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 300 тысяч особей китообразных погибают в Мировом океане ежегодно из-за пластикового мусора.
  • В России есть группа, аттестованная международной китобойной комиссией, которая может проводить операции по спасению китообразных.
  • Летом 2024 года группа спасателей успешно освободила запутавшегося в веревках кита у берегов острова Кильдин в Мурманской области.
МУРМАНСК, 13 июн – РИА Новости. Порядка 300 тысяч особей китообразных погибают в мировом океане ежегодно из-за пластикового мусора, сообщил РИА Новости руководитель группы реагирования "Друзья океана" Вячеслав Козлов, который принял участие в операции по спасению горбатого кита в Мурманской области.
"Ежегодно, по данным международной китобойной комиссии, 300 тысяч китообразных погибает в Мировом океане от пластикового мусора", - сказал Козлов.
Горбатый кит - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
На дне Индийского океана обнаружили крупнейшее кладбище китов
10 июня, 22:59
Эксперт отметил, что в России есть одна группа, аттестованная международной китобойной комиссией, которая может проводить операции по спасению китообразных. Часто млекопитающие запутываются в сетях или веревках, тогда специалистам необходимо подойти как можно ближе и с помощью специального оборудования срезать путы. Так, летом 2024 года была организована операция по спасению кита Станислава в Баренцевом море, которая завершилась успешно.
В этом году туристы заметили 5 июня запутавшегося в веревках кита у берегов острова Кильдин в Мурманской области, в субботу специально прибывшая с Сахалина группа спасателей, в числе которых был Козлов, сумела освободить животное.
Краснокнижный горбатый кит, запутавшийся в сетях около острова Кильдин в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Эксперт рассказал, почему сложно освободить запутавшегося в веревках кита
12 июня, 10:17
 
Мурманская областьРоссияБаренцево море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала