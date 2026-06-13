Эксперт рассказал, сколько китообразных гибнет от пластикового мусора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Порядка 300 тысяч особей китообразных погибают в Мировом океане ежегодно из-за пластикового мусора.
- В России есть группа, аттестованная международной китобойной комиссией, которая может проводить операции по спасению китообразных.
- Летом 2024 года группа спасателей успешно освободила запутавшегося в веревках кита у берегов острова Кильдин в Мурманской области.
МУРМАНСК, 13 июн – РИА Новости. Порядка 300 тысяч особей китообразных погибают в мировом океане ежегодно из-за пластикового мусора, сообщил РИА Новости руководитель группы реагирования "Друзья океана" Вячеслав Козлов, который принял участие в операции по спасению горбатого кита в Мурманской области.
"Ежегодно, по данным международной китобойной комиссии, 300 тысяч китообразных погибает в Мировом океане от пластикового мусора", - сказал Козлов.
Эксперт отметил, что в России есть одна группа, аттестованная международной китобойной комиссией, которая может проводить операции по спасению китообразных. Часто млекопитающие запутываются в сетях или веревках, тогда специалистам необходимо подойти как можно ближе и с помощью специального оборудования срезать путы. Так, летом 2024 года была организована операция по спасению кита Станислава в Баренцевом море, которая завершилась успешно.
В этом году туристы заметили 5 июня запутавшегося в веревках кита у берегов острова Кильдин в Мурманской области, в субботу специально прибывшая с Сахалина группа спасателей, в числе которых был Козлов, сумела освободить животное.