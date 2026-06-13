Китай призвал бороться с внешним вмешательством в вопрос Тайваня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель ВК НПКСК Ван Хунин призвал к решительной борьбе с внешним вмешательством в вопрос Тайваня.
- Ван Хунин выступил с речью на пленарном заседании 18-го Форума берегов Тайваньского пролива в городе Сямэнь.
- Ван Хунин выразил надежду на укрепление чувства национальной идентичности и содействие возрождению китайской нации.
ПЕКИН, 13 июн - РИА Новости. Председатель высшего совещательного органа КНР - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунин призвал к решительной борьбе с внешним вмешательством в вопрос Тайваня.
В субботу в восточном китайском городе Сямэнь состоялось пленарное заседание 18-го Форума берегов Тайваньского пролива, на котором Ван Хунин выступил с речью.
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"Ван Хунин призвал к решительному противодействию как сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня, так и внешнему вмешательству", - передает агентство Синьхуа.
Как отмечает агентство, Ван Хунин также выразил надежду, что соотечественники с обоих берегов Тайваньского пролива, особенно молодежь, будут укреплять чувство национальной, культурной и государственной идентичности, а также "совместными усилиями содействовать великому возрождению китайской нации".
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
Власти КНР неоднократно подчеркивали, что никто не сможет остановить неизбежное воссоединение Китая, сравнивая сепаратистские силы на Тайване с "богомолом, пытающимся остановить колесницу".
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17 декабря 2025, 08:33