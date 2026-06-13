Китай призвал бороться с внешним вмешательством в вопрос Тайваня

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель ВК НПКСК Ван Хунин призвал к решительной борьбе с внешним вмешательством в вопрос Тайваня.

Ван Хунин выступил с речью на пленарном заседании 18-го Форума берегов Тайваньского пролива в городе Сямэнь.

Ван Хунин выразил надежду на укрепление чувства национальной идентичности и содействие возрождению китайской нации.

ПЕКИН, 13 июн - РИА Новости. Председатель высшего совещательного органа КНР - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) Ван Хунин призвал к решительной борьбе с внешним вмешательством в вопрос Тайваня.

В субботу в восточном китайском городе Сямэнь состоялось пленарное заседание 18-го Форума берегов Тайваньского пролива, на котором Ван Хунин выступил с речью.

« "Ван Хунин призвал к решительному противодействию как сепаратистской деятельности, направленной на независимость Тайваня, так и внешнему вмешательству", - передает агентство Синьхуа

Как отмечает агентство, Ван Хунин также выразил надежду, что соотечественники с обоих берегов Тайваньского пролива, особенно молодежь, будут укреплять чувство национальной, культурной и государственной идентичности, а также "совместными усилиями содействовать великому возрождению китайской нации".

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.