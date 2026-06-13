Под Мурманском кита освободили от веревок с помощью телескопического шеста

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты использовали телескопический шест с режущим инструментом для освобождения горбатого кита от веревок у берегов Мурманской области.

Операция по спасению кита прошла успешно и без травм для животного.

Освобожденный горбатый кит ушел в открытое море, и у него высокие шансы на выживание и восстановление.

МУРМАНСК, 13 июн – РИА Новости. Специалисты в ходе спасательной операции по освобождению горбатого кита от веревок у берегов Мурманской области использовали телескопический шест с режущим инструментом, животное не пострадало, сообщил руководитель операции Антон Юрманов.

"Для освобождения краснокнижного животного применялся метод так называемого открепляющего ножа или телескопического шеста с режущим инструментом на конце. Этот инструмент специально разработан для освобождения китов от веревок и рыболовных снастей. Спасателям удалось подцепить веревку на животном, разрезать ее и освободить кита", – цитирует Юрманова министерство информационной политики региона.

Юрманов уточнил, что распутывание такого крупного морского млекопитающего, как горбатый кит – сложная и опасная спасательная операция, которая проводится в рамках международных протоколов. В этот раз ее удалось провести за несколько часов в субботу утром. В состав группы вошли ведущие профильные эксперты: прибывшее накануне ночью из Сахалина сертифицированные спасатели группы помощи морским животным "Друзья Океана" АНО "Бумеранг". Именно эти специалисты два года назад успешно освободили из сетей знаменитого кита Станислава.

"Прибыв на место, команда действовала слаженно и быстро. Используя специальное оборудование и техники безопасного распутывания, спасатели освободили гиганта из плена. По предварительным данным, операция прошла без травм для животного", - уточнили в министерстве.

Специалисты уточнили, что операции по спасению крупных китов принципиально отличаются от помощи тюленям и другим ластоногим. Если работа с тюленями обычно проводится на берегу, где животное можно зафиксировать, то кит остается в открытой воде и постоянно находится в движении.

Сейчас освобожденное краснокнижное животное ушло в открытое море. Специалисты отмечают, что, несмотря на полученные травмы, шансы на выживание и восстановление у животного высоки благодаря своевременной помощи.