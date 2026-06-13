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В Мурманской области спасли горбатого кита - РИА Новости, 13.06.2026
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10:00 13.06.2026
В Мурманской области спасли горбатого кита

Спасателям удалось распутать кита у мурманского берега, несмотря на непогоду

© РИА Новости / Пресс-служюа губернатора Мурманской области | Перейти в медиабанкКраснокнижный горбатый кит, запутавшийся в сетях около острова Кильдин в Баренцевом море
Краснокнижный горбатый кит, запутавшийся в сетях около острова Кильдин в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служюа губернатора Мурманской области
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Краснокнижный горбатый кит, запутавшийся в сетях около острова Кильдин в Баренцевом море
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели у берегов Мурманской области смогли быстро освободить горбатого кита, запутавшегося в веревках.
  • Операция по спасению кита прошла в День кита, несмотря на плохие погодные условия.
МУРМАНСК, 13 июн – РИА Новости. Спасателям у берегов Мурманской области удалось быстро снять веревки, стягивающие плавники горбатого кита, символично, что это произошло в День кита, рассказала РИА Новости автор проекта гражданской науки "Киты Териберки" Татьяна Ефремова.
"По сообщениям спасателей, которые идут к берегу, кит спасен быстро, несмотря на плохую погоду – дождь, ветер и волна. И все это произошло в День кита", - рассказала она.
Запутавшегося в веревках кита обнаружили туристы у полуострова Рыбачий 5 июня, позже его видели у острова Кильдин. Для спасения кита в Мурманск прибыла с Сахалина группа специалистов, которые занимаются такими работами. Кита назвали Петром.
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