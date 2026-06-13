В Мурманской области спасли горбатого кита

МУРМАНСК, 13 июн – РИА Новости. Спасателям у берегов Мурманской области удалось быстро снять веревки, стягивающие плавники горбатого кита, символично, что это произошло в День кита, рассказала РИА Новости автор проекта гражданской науки "Киты Териберки" Татьяна Ефремова.

"По сообщениям спасателей, которые идут к берегу, кит спасен быстро, несмотря на плохую погоду – дождь, ветер и волна. И все это произошло в День кита", - рассказала она.