В Турции открылся фестиваль российского кино "Кинопоток"

Краткий пересказ от РИА ИИ В турецком городе Силифке провинции Мерсин открылся фестиваль российского кино "Кинопоток".

Фильмом открытия стала картина "Пророк. История Александра Пушкина".

Показ прошел при полном зале.

АНКАРА, 13 июн — РИА Новости. Фестиваль российского кино "Кинопоток" открылся в турецком городе Силифке провинции Мерсин, где проживают около 10 тысяч русскоязычных жителей, в основном это сотрудники строящейся АЭС "Аккую" и члены их семей, сообщили РИА Новости в Русском доме в Анкаре.

Согласно сообщению, торжественная церемония открытия прошла в культурном центре муниципалитета Силифке. Гостей встречали русским караваем и традиционными турецкими угощениями.

Турции Чрезвычайный и полномочный посол России Сергей Вершинин в своем приветственном слове отметил, что новый формат культурного взаимодействия был давно ожидаем жителями провинции Мерсин и тысячами российских граждан, проживающих и работающих в регионе.

« "Российский кинематограф будет, несомненно, способствовать лучшему пониманию нашими турецкими друзьями жителей России, их мировоззрения и ценностей", — заявил дипломат, чьи слова приводятся в сообщении.

"Когда российский специалист и его турецкий коллега вместе смеются над одной шуткой или переживают за одного героя — границы исчезают. Остаются люди, которым интересно друг с другом. Это и есть то самое социокультурное объединение", — сказал в обращении к зрителям генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров , его слова также приводятся в сообщении.

Он подчеркнул, что холдинг на протяжении нескольких лет последовательно занимается продвижением российского кино за рубежом и видит высокий интерес зарубежной аудитории к отечественным фильмам.

В свою очередь заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Борис Ханчалян сообщил, что Турция давно является стратегическим партнером компании. Он отметил устойчивый интерес турецкой аудитории к русской культуре и напомнил, что холдинг уже выстроил систему дистрибуции российского кино в стране и регулярно реализует совместные фестивальные проекты.

Генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких заявил, что вокруг проекта сооружения АЭС "Аккую" формируется большое международное сообщество, объединяющее специалистов из Турции, России и других стран. По его словам, компания поддерживает инициативы, направленные на укрепление межкультурного диалога и взаимопонимания между участниками проекта и местными жителями.

Со своей стороны генеральный директор Роскино Эльза Антонова заявила, что гордится возможностью участвовать в проведении фестиваля "Кинопоток" в Силифке. Она подчеркнула, что организаторы не только представляют российские фильмы турецкому зрителю, но и открывают новые перспективы для продвижения современного российского кино за рубежом.

На церемонии открытия присутствовали представители Русского дома в Анкаре, руководства АО "Аккую Нуклеар", префект Силифке Абдуллах Асланэр и мэр города Мустафа Тургут.