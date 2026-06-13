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Хуснуллин назвал одно из ключевых направлений развития новых регионов - РИА Новости, 13.06.2026
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15:30 13.06.2026
Хуснуллин назвал одно из ключевых направлений развития новых регионов

Хуснуллин: 26 мастер-планов развития территорий уже разработаны в новых регионах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на город Донецк
Вид на город Донецк - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марат Хуснуллин сообщил, что в новых регионах уже разработано 26 мастер-планов развития территорий, еще 75 находятся на стадии подготовки.
  • Одно из ключевых направлений развития новых регионов — выход к 2030 году на среднероссийский показатель по вводу жилья.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Двадцать шесть мастер-планов развития территорий уже разработаны в новых регионах, на стадии подготовки еще 75 таких документов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Президент РФ Владимир Путин в субботу проводит совещание о развитии новых регионов России.
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"Одно из ключевых направлений - это развитие инвестиционного жилищного строительства. Здесь задача стоит амбициозная: выйти к 2030 году на среднероссийский показатель по вводу жилья… Для достижения этой цели уже разработано 26 мастер-планов, ещё 75 мастер-планов будут готовы до 2030 года", - доложил Хуснуллин президенту.
В том числе, отметил он, готовится мастер-план развития прибрежной зоны Приазовья - "в увязке с потенциалом развития туризма, жилищного строительства".
Как подчеркнул Хуснуллин, все поставленные задачи в новых регионах будут достигнуты.
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