Хуснуллин назвал одно из ключевых направлений развития новых регионов

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"Одно из ключевых направлений - это развитие инвестиционного жилищного строительства. Здесь задача стоит амбициозная: выйти к 2030 году на среднероссийский показатель по вводу жилья… Для достижения этой цели уже разработано 26 мастер-планов, ещё 75 мастер-планов будут готовы до 2030 года", - доложил Хуснуллин президенту.