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Развитие новых регионов объединило всю Россию, заявил Хуснуллин - РИА Новости, 13.06.2026
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14:46 13.06.2026
Развитие новых регионов объединило всю Россию, заявил Хуснуллин

Хуснуллин: Россия объединилась вокруг решения задачи по развитию новых регионов

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марат Хуснуллин заявил Владимиру Путину, что вся Россия объединилась вокруг решения общей задачи по развитию новых регионов.
  • Утвержденная программа социального развития воссоединенных регионов выполняется в полном объеме, сообщил он.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вся Россия объединилась вокруг решения общей задачи по развитию новых регионов, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ в режиме видеоконференции.
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“Утвержденная по вашему поручению программа социального развития воссоединенных регионов выполняется в полном объеме. Этот год объявлен вами Годом единства народов России, и развитие Донбасса и Новороссии стало примером того, как вся страна объединилась для решения этой общей задачи”, - сказал Хуснуллин.
Президент России Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. С докладом о темпах развития регионов выступил Марат Хуснуллин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Путин назвал развитие новых регионов общенациональной задачей
Вчера, 13:45
 
РоссияДонбассНовороссияМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
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