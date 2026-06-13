Развитие новых регионов объединило всю Россию, заявил Хуснуллин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марат Хуснуллин заявил Владимиру Путину, что вся Россия объединилась вокруг решения общей задачи по развитию новых регионов.
- Утвержденная программа социального развития воссоединенных регионов выполняется в полном объеме, сообщил он.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вся Россия объединилась вокруг решения общей задачи по развитию новых регионов, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ в режиме видеоконференции.
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“Утвержденная по вашему поручению программа социального развития воссоединенных регионов выполняется в полном объеме. Этот год объявлен вами Годом единства народов России, и развитие Донбасса и Новороссии стало примером того, как вся страна объединилась для решения этой общей задачи”, - сказал Хуснуллин.
Президент России Владимир Путин в субботу собрал совещание о развитии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. С докладом о темпах развития регионов выступил Марат Хуснуллин.