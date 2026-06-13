Развитие новых регионов объединило всю Россию, заявил Хуснуллин

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вся Россия объединилась вокруг решения общей задачи по развитию новых регионов, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин президенту РФ Владимиру Путину на совещании о развитии воссоединенных субъектов РФ в режиме видеоконференции.