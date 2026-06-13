Загрязнений воздуха в Крыму рядом с химзаводом, где произошла авария, нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На химзаводе «Титановые Инвестиции» возле Армянска на севере Крыма произошла авария, ее устраняют.
- Превышения предельно допустимых норм концентрации веществ в воздухе в Армянске нет, согласно протоколам исследований.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА новости Исследования проб воздуха в городе Армянск на севере Крыма, расположенного рядом с химзаводом, где произошла авария, выявили отсутствие загрязнений по пяти показателям, сообщил глава администрации города Василий Телиженко.
Авария произошла на химзаводе "Титановые Инвестиции" возле Армянска на севере Крыма, ее устраняют, превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет, сообщил ранее Телиженко.
Телиженко разместил протоколы исследований состояния воздуха в городе Армянск, заборы были сделаны несколько раз в течение дня.
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"Размещаю протокол исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе проб, отобранных на территории муниципального образования 13 июня", - написал он на странице в соцсети "ВКонтакте".
По показателям диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, аммиак и пыль превышения величин допустимого уровня нет.
В Крыму произошла авария на химзаводе
Вчера, 16:57