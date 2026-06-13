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Опрос показал, сколько взрослых россиян имеет до трех банковских карт - РИА Новости, 13.06.2026
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01:03 13.06.2026
Опрос показал, сколько взрослых россиян имеет до трех банковских карт

РИА Новости: более 30% взрослых россиян имеет до трех банковских карт

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка держит в руках банковские карты
Девушка держит в руках банковские карты - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка держит в руках банковские карты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Треть совершеннолетних россиян хранит в кошельке от одной до трех банковских карт.
  • Около 44% опрошенных регулярно пользуются только одной основной картой, а еще 41% активно используют две-три карты в зависимости от категории расходов и программ лояльности.
  • Главной причиной оформления нескольких карт россияне называют желание получать максимальные бонусы и кешбэк.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Треть совершеннолетних россиян хранит в кошельке от одной до трех банковских карт, однако почти половина регулярно пользуется лишь одной, рассказали РИА Новости в "Выберу.ру".
"Результаты исследования показали, что у 34% россиян в настоящий момент оформлены от одной до трех банковских карт. Еще 28% пользуются только одной картой, 22% имеют от четырех до пяти карт, а 11% владеют шестью-десятью картами. Более десяти карт оформлены лишь у 5% респондентов", - говорится в исследовании.
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При этом отмечается, что количество оформленных карт заметно превышает число реально используемых. Около 44% опрошенных регулярно пользуются только одной основной картой, а еще 41% активно используют две-три карты в зависимости от категории расходов и программ лояльности. Лишь 15% респондентов регулярно совершают операции по четырем и более картам.
Главной причиной оформления нескольких карт, по данным исследования, россияне называют желание получать максимальные бонусы и кешбэк - этот вариант выбрали 38% участников исследования.
"Еще 24% используют разные банки для различных финансовых задач, 18% держат дополнительную карту в качестве резервной на случай технических сбоев, а 12% продолжают пользоваться ранее открытыми продуктами, не закрывая старые счета. Еще 8% респондентов затруднились объяснить, зачем сохраняют часть имеющихся карт", - уточняется в материалах.
Ранее 9 июня Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон "Антифрод 2.0", который ограничил общее количество банковских карт у одного человека до 20 штук.
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