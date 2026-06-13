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В Карелии ребенок пропал во время отдыха с родителями - РИА Новости, 13.06.2026
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15:17 13.06.2026
В Карелии ребенок пропал во время отдыха с родителями

В Карелии ребенок пропал во время отдыха с родителями на острове

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКарелия. Ладожское озеро.
Карелия. Ладожское озеро. - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Карелия. Ладожское озеро.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ребенок 2018 года рождения пропал во время отдыха с родителями на острове Есусаарет в Ладожском озере в Карелии.
  • На субботу запланированы поисково-спасательные работы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Ребенок пропал во время отдыха с родителями на острове в Ладожском озере в Карелии, сообщает республиканское ГУ МЧС.
"В акватории Ладожского озера, остров Есусаарет - пропал во время отдыха ребенок 2018 года рождения, житель Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, на субботу запланированы поисково-спасательные работы.
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ПроисшествияЛадожское озероРеспублика КарелияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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