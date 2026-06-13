В Карелии ребенок пропал во время отдыха с родителями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ребенок 2018 года рождения пропал во время отдыха с родителями на острове Есусаарет в Ладожском озере в Карелии.
- На субботу запланированы поисково-спасательные работы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Ребенок пропал во время отдыха с родителями на острове в Ладожском озере в Карелии, сообщает республиканское ГУ МЧС.
"В акватории Ладожского озера, остров Есусаарет - пропал во время отдыха ребенок 2018 года рождения, житель Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, на субботу запланированы поисково-спасательные работы.